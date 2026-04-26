गोलंदाजांसाठी ब्लॅक सॅटरडे! 444 चेंडूंमध्ये 59 षटकार आणि 96 चौकारांसह झाल्या 986 धावा; ऑरेंज कॅपची 'संगीत खुर्ची'
Published : April 26, 2026 at 3:08 PM IST
जयपूर Record Break Saturday : शनिवारचा सूर्य मावळत असताना, क्रिकेटच्या मैदानावर गोलंदाजांना एका 'काळोख्या शनिवार'चा अनुभव येऊ लागला. दिल्लीपासून जयपूरपर्यंत, चेंडू वाईड जात होते आणि गोलंदाज जमिनीवर बसून डोकं धरुन बसलेले दिसत होते. हा क्रिकेट नव्हता, तर फलंदाजांनी केलेला एक असा धुमाकूळ होता, ज्यानं अनेक विक्रमं मोडून टाकली. 444 चेंडू, 985 धावा आणि प्रति षटक 13.31 धावांचा दर, यामुळं गोलंदाजांना लपायला जागाच उरली नव्हती.
दोन्ही सामन्यांत धावांचा विक्रमी पाठलाग : दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर उसळलेल्या धावांच्या विक्रमाची झळ 200 किलोमीटर दूर जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवरही जाणवली. दिल्लीत, पंजाब किंग्सनं दिल्ली कॅपिटल्सचा पाठलाग करताना पराभव केला, तर जयपूरमध्ये सनरायझर्स हैदराबादनं राजस्थान रॉयल्सकडून विजय हिसकावून घेतला. दोन्ही सामन्यांनी हे सिद्ध केले की आजच्या जगात कोणतेही लक्ष्य सुरक्षित नाही.
A run-fest in the IPL
983 runs scored, beating the previous aggregate high of 899 pic.twitter.com/Q2Pbs3PjmK
शतकं आणि अर्धशतकांची उधळण : या शनिवारी विक्रमांची अशी त्सुनामी आली, जिनं सर्वांना चकित केले. दिवसभरात दोन धमाकेदार शतकं झळकावली गेली, ज्यामुळं गोलंदाजांचं मनोधैर्य खचलं. दिल्लीत केएल राहुलनं केलेलं पहिलं शतक एखाद्या कवितेसारखे होतं, तर वैभव सूर्यवंशीनं केलेलं दुसरं शतक वादळासारखं होतं. सहा धडाकेबाज अर्धशतकांनी धावगती स्थिर ठेवली. दिवसभारत धावफलकावर एकूण 985 धावा नोंदवल्या गेल्या, जे टी-20 क्रिकेटमधील वाढत्या आक्रमकतेचं द्योतक होतं. जयपूरमध्ये 26 षटकार आणि 47 चौकार, तर दिल्लीत 33 षटकार आणि 49 चौकार झाले. स्पष्टपणे, दोन्ही स्टेडियममधील सपाट खेळपट्ट्या आणि मैदानांचा आकार फलंदाजांना अनुकूल ठरला, ज्यामुळं हा आयपीएलमधील सर्वाधिक धावसंख्येचा दिवस ठरला.
ऑरेंज कॅपची जणू संगीत खुर्चीच : क्रिकेटच्या इतिहासात एकाच दिवसात ऑरेंज कॅप चार वेळा बदलल्याचं क्वचितच घडलं आहे. जसजशा धावा वाढत गेल्या, तसतशी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूची कॅप एका खेळाडूकडून दुसऱ्या खेळाडूकडे जात होती. ही केवळ एका कॅपसाठीची स्पर्धा नव्हती, तर जगातील सर्वोत्तम फलंदाजांमधील वर्चस्वासाठीची लढाई होती. शनिवार हा गोलंदाजांसाठी काळा दिवस ठरला. फलंदाज जल्लोष करत असताना, गोलंदाज मात्र सीमारेषेवरुन परत येणाऱ्या आपल्या पुढच्या चेंडूची केवळ वाट पाहत होते. क्रिकेटनं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की, जेव्हा बॅट बोलते, तेव्हा विक्रम आपोआपच मूक प्रेक्षक बनतात.
