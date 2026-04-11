सूर्यवंशी-जुरेलनं दाखवलं फटकेबाजीचं 'वैभव'; राजस्थाननं RCB चा पराभव करत मारला विजयी 'चौकार'
गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुला आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून पहिल्या पराभवाला सामोरं जावं लागले.
Published : April 11, 2026 at 12:28 AM IST
गुवाहाटी RR Won 4 Match in Row : गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुला आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून पहिल्या पराभवाला सामोरं जावं लागले. गुवाहाटीच्या बरसापारा स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात राजस्थाननं 6 गडी राखून विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना आरसीबीनं 8 गडी गमावून 201 धावा केल्या. यानंतर वैभव सूर्यवंशीच्या स्फोटक फलंदाजीमुळं राजस्थाननं 18 षटकांत विजय मिळवला. आरसीबीचा हा तिसरा सामना होता. दुसरीकडे, राजस्थाननं आपला सलग चौथा सामना जिंकला असून ते गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहेत.
जुरेल-वैभवची अर्धशतकी खेळी : आरसीबीनं दिलेल्या 202 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, राजस्थान रॉयल्सला 21 धावांवर यशस्वी जैस्वालच्या रुपात पहिला धक्का बसला. यानंतर वैभव सूर्यवंशीनं ध्रुव जुरेलसोबत मिळून पहिल्या सहा षटकांत धडाकेबाज खेळी करत सामन्याला पूर्णपणे एकतर्फी बनवलं. वैभवनं अवघ्या 26 चेंडूंमध्ये 78 धावा केल्या. त्याच्या बाद झाल्यानंतर, ध्रुव जुरेलनं डाव सावरला आणि राजस्थान रॉयल्सला 18 षटकांत सहा गडी राखून विजय मिळवून दिला. ध्रुव जुरेलच्या 43 चेंडूंतील नाबाद 81 धावांमध्ये आठ चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता, तर रवींद्र जडेजानंही 25 चेंडूंत 24 धावांचं योगदान दिलं.
वैभवचं दुसऱ्यांदा 15 चेंडूंमध्ये अर्धशतक : या सामन्यात वैभवनं अवघ्या 15 चेंडूत अर्धशतक केलं. यासह त्यानं आयपीएलमध्ये भारतीय फलंदाजांनी केलेल्या सर्वात जलद अर्धशतकांच्या यादीत संयुक्तपणे तिसरं स्थान पटकावलं आहे. भारतीय फलंदाजांमध्ये सर्वात जलद आयपीएल अर्धशतकाचा विक्रम यशस्वी जैस्वालच्या नावावर आहे. त्यानं 2023 मध्ये केकेआरविरुद्ध अवघ्या 13 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावलं होतं. या यादीत केएल राहुल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यानं 2018 मध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळताना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध 14 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावलं होते. तर युसूफ पठाणनं 2014 मध्ये एसआरएचविरुद्ध आणि वैभवनं या आयपीएलमध्ये दोनदा 15 चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं आहे.
रजत पाटीदारचं अर्धशतक : तत्पुर्वी या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, आरसीबीनं 20 षटकांत 8 गडी गमावून 201 धावा केल्या. एका क्षणी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरनं 125 धावांवर 7 गडी गमावले होते. यानंतर, त्यांचा कर्णधार रजत पाटीदारनं 63 धावा केल्या, तर इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून संघात स्थान मिळालेल्या व्यंकटेश अय्यरनं 29 धावांची नाबाद खेळी करुन संघाला 20 षटकांत 201 धावांपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. राजस्थान रॉयल्सकडून जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई आणि ब्रजेश शर्मा यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले. तर संदीप शर्मा आणि रवींद्र जडेजा यांनीही प्रत्येकी 1 बळी घेतला.
