RR vs RCB: आयपीएलमधील आजचा सामना रद्द होणार? पाऊस करणार खेळ खराब, वाचा हवामान अंदाज

राजस्थान रॉयल्स (RR) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) यांच्यात आज सामना होईल.

RR vs RCB Weather Report
आयपीएलमधील आजचा सामना रद्द होणार? पाऊस करणार खेळ खराब (AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 3:17 PM IST

गुवाहाटी RR vs RCB Weather Report : राजस्थान रॉयल्स (RR) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) यांच्यात आज सामना होईल. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 चा 16वा सामना बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर होणार असून, या हंगामातील दोन सर्वोत्तम संघ एकमेकांशी भिडतील. या सामन्यात एक संघ दुसऱ्या संघाची विजयी मालिका खंडित करण्याचा प्रयत्न करेल.

दोन्ही संघ आतापर्यंत अपराजित : या हंगामात राजस्थान रॉयल्सनं चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) विरुद्ध 8 गडी राखून विजय मिळवत आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी गुजरात टायटन्स (GT) ला 6 धावांनी पराभूत केलं आणि मग मुंबई इंडियन्स (MI) विरुद्ध 27 धावांनी सामना जिंकला. सलग तीन विजय मिळवून हा संघ गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. दरम्यान, आरसीबीनं आपले दोन्ही सुरुवातीचे सामने जिंकून तिसरं स्थान पटकावलं आहे. सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) विरुद्ध 6 गडी राखून विजय मिळवल्यानंतर त्यांनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ला 43 धावांनी पराभूत केलं.

गुवाहाटीमध्ये हवामान कसं असेल : आज गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर होणाऱ्या राजस्थान रॉयल्स (RR) विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) सामन्यासाठी हवामान अंदाजानं एक चांगली बातमी दिली आहे. दुपारी 1 ते 3 च्या दरम्यान हलक्या पावसाची किंवा सरींची 49% ते 55% शक्यता असली तरी, सामन्याच्या वेळेपर्यंत हवामान स्वच्छ होण्याची अपेक्षा आहे. सायंकाळी 7:30 वाजता सामना सुरु झाल्यापासून ते 7 वाजता नाणेफेक होईपर्यंत पावसाची शक्यता केवळ 3% पर्यंत कमी होईल, ज्यामुळं चाहत्यांना संपूर्ण 40 षटकांचा खेळ पाहता येईल.

हवामान अंदाज (Screen grab from Accuweather)

सामन्यादरम्यान तापमान कसं असेल : सामन्यादरम्यान कमाल तापमान सुमारे 26 अंश सेल्सिअस असेल, जे खेळ पुढं सरकल्यावर रात्री 17 अंश सेल्सिअसपर्यंत कमी होईल. खेळाडूंसाठी सर्वात मोठं आव्हान सुमारे 70-71% असलेली उच्च आर्द्रता असेल. या जास्त आर्द्रतेमुळं दुसऱ्या डावात दव पडण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळं नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाच्या निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो, कारण दव पडल्यामुळं गोलंदाजांना चेंडू पकडणं खूप कठीण होईल.

राजस्थानविरुद्ध आरसीबीचं पारडं थोडं जड : आयपीएलच्या इतिहासात, जेव्हा राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यातील हेड टू हेड सामन्यांचा विचार केला जातो, तेव्हा आरसीबीचं पारडं थोडं जड आहे. इंडियन प्रीमियर लीगच्या इतिहासात या दोन संघांमध्ये एकूण 34 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 17, तर राजस्थान रॉयल्सनं 14 सामने जिंकले आहेत. याशिवाय, तीन सामने रद्द झाले आहेत. गेल्या आयपीएल हंगामात हे दोन संघ दोनदा आमनेसामने आले होते, ज्यात आरसीबीनं दोन्ही सामने जिंकले होते.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • राजस्थान रॉयल्स : रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायेर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, रविंद्र जडेजा, सॅम कुरन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई आणि संदीप शर्मा.
  • रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : रजत पाटीदार (कर्णधार), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा, जेकब बेथेल, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम दार, भुवनेश्‍वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, यश दयाल, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जेकब डफी, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, विक्की ओस्टवाल, सात्विक देसवाल

हेही वाचा :

  1. "मी टेलएंडर आहे, पण मी लवकर आउट होणार नाही"; क्रिकेटच्या मैदानातून फडणवीसांचा कोणाला इशारा?
  2. भारतीय क्रिकेटमध्ये एका युगाचा अंत! पहिल्या कसोटी विजयाचे नायक सीडी गोपीनाथ यांचं निधन
  3. IPL मध्ये आज 'रॉयल रंबल'... कोणता संघ विजयी लय कायम ठेवणार?

