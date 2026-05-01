राजस्थान 'हल्ला बोल' करत दिल्लीविरुद्ध 'रॉयल' विजय मिळवणार? कुठं होणार निर्णायक सामना?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPPL) 2026 चा 43वा सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) यांच्यात शुक्रवारी जयपूर येथील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Published : May 1, 2026 at 9:30 AM IST
जयपूर RR vs DC Match : इंडियन प्रीमियर लीग (IPPL) 2026 चा 43वा सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) यांच्यात शुक्रवारी जयपूर येथील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना जिंकून गुणतालिकेतील आपलं स्थान सुधारण्याचा डीसीचा प्रयत्न असेल. हा सामना डीसीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जयपूरमध्ये पराभव झाल्यास त्यांच्या प्लेऑफच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसेल, त्यामुळं हा सामना त्यांच्यासाठी 'करो किंवा मरो' असा असेल.
दिल्लीचा संघ अडचणीत : दिल्ली कॅपिटल्स सध्या दबावाखाली आहे. हंगामात 8 पैकी 5 सामने गमावल्यानंतर हा संघ सध्या गुणतालिकेत 7व्या स्थानावर आहे. पहिले 2 सामने जिंकल्यानंतर, त्यांनी पुढील 6 पैकी 5 सामने गमावले आहेत. अक्षर पटेलच्या नेतृत्वाखालील संघासाठी नुकताच झालेला सामना अत्यंत निराशाजनक ठरला. अरुण जेटली स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) कडून डीसीला मोठा पराभव पत्करावा लागला. केवळ 8 धावांत 6 गडी गमावून हा संघ 75 धावांवर गारद झाला. विरोधी संघानं 6.3 षटकांत सोपं लक्ष्य गाठलं. या सामन्यानं दिल्ली कॅपिटल्सच्या फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागांतील कमकुवतपणा उघड केला.
राजस्थानची नजर अव्वल 4 वर : दुसरीकडे, राजस्थान रॉयल्स घरच्या मैदानावर विजय मिळवून अव्वल 4 मधील आपलं स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल. राजस्थान रॉयल्स नऊपैकी सहा सामने जिंकून चौथ्या स्थानावर आहे. संघानं आपल्या पहिल्या चार सामन्यांमध्ये विजय मिळवून आपल्या मोहिमेची शानदार सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी पुढील पाचपैकी तीन सामने गमावले. रियान परागच्या नेतृत्वाखालील संघ 223 धावांचं मोठं लक्ष्य यशस्वीपणे गाठून आणि पंजाब किंग्सचा या हंगामातील पहिला पराभव करुन, मनोबल वाढवणाऱ्या विजयानंतर या सामन्यात उतरत आहे.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात आयपीएलच्या इतिहासातील काही अत्यंत चुरशीचे सामने झाले आहेत. आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये एकूण 30 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी राजस्थान रॉयल्सनं 15 सामने जिंकले आहेत, तर दिल्ली कॅपिटल्सनंही 15 सामने जिंकले आहेत. जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियममधील दोन्ही संघांमधील आमनेसामनेच्या सामन्यांच्या नोंदीबद्दल बोलायचं झाल्यास, राजस्थान रॉयल्सचं पारडं जड दिसते. दोन्ही संघांनी जयपूरमध्ये एकमेकांविरुद्ध एकूण 7 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी राजस्थान रॉयल्सनं 5 सामने जिंकले आहेत, तर दिल्ली कॅपिटल्सनं केवळ 2 सामने जिंकले आहेत.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- राजस्थान रॉयल्स : रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायेर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, रविंद्र जडेजा, सॅम कुरन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई आणि संदीप शर्मा.
- दिल्ली कॅपिटल्स : अक्षर पटेल (कर्णधार), अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन, टी नटराजन, अजय जादव मंडल, साहिल पारख.
