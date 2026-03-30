RR vs CSK सामन्यावर पावसाचं सावट? मॅच रद्द होण्याची शक्यता किती?

राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातील आयपीएल 2026 चा महत्त्वपूर्ण सामना आज खेळला जाणार आहे. या सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता आहे.

RR vs CSK सामन्यावर पावसाचं सावट? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 2:52 PM IST

गुवाहाटी RR vs CSK Match : राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातील आयपीएल 2026 चा महत्त्वपूर्ण सामना आज खेळला जाणार आहे. गुवाहाटी स्टेडियम सामन्यासाठी सज्ज आहे, परंतु पावसाची शक्यता आहे. पावसामुळं राजस्थान रॉयल्सचं सराव सत्रही थांबवण्यात आलं होतं. हे राजस्थानचं दुसरं होम ग्राऊंड आहे. पावसामुळं सामन्यात व्यत्यय येऊ शकतो असं वृत्त असलं तरी, खराब हवामानामुळं सामना पूर्णपणे रद्द होईल हे निश्चित नाही.

गुवाहाटीमध्ये पावसाची शक्यता किती : आयपीएलच्या या हंगामातील गुवाहाटीतीत बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणारा हा पहिला सामना आहे. हा सामना राजस्थान आणि चेन्नई यांच्यात खेळला जाईल. सोमवारी दिवसभरात मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळं खबरदारीचा उपाय म्हणून स्टेडियमवर कव्हर्स टाकण्यात आले आहे. यामुळं राजस्थान रॉयल्स संघाला सराव करता आला नाही.

संध्याकाळी 7 वाजता पावसाची शक्यता किती : आजचा सामनाही सायंकाळी 7:30 वाजता होईल आणि नाणेफेक अर्धा तास आधी, म्हणजेच सायंकाळी 7 वाजता होईल. सायंकाळी 7 ते मध्यरात्रीपर्यंत 20 ते 25 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र, सायंकाळी 6 वाजता 30 ते 40 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचा अर्थ असा की, सायंकाळी 7 वाजता पाऊस पडला नाही आणि आधीच्या पावसामुळं मैदान ओलं असले तरीही नाणेफेक पुढं ढकलली जाऊ शकते. सायंकाळी 7 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत 20 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतर ही शक्यता 16 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.

संपूर्ण सामन्यादरम्यान असेल ढगाळ वातावरण : संध्याकाळी पाऊस पडो वा न पडो, आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, हवामान इतकं खराब होणार नाही की सामना रद्द करावा लागेल, असा विश्वास आहे. संपूर्ण 40 षटकांचा सामना खेळला जाईल अशी अपेक्षा आहे, जे दोन्ही संघांसाठी फायदेशीर ठरेल. आता, पावसात सामना खेळल्यास होणाऱ्या परिणामाचा विचार करा. पावसामुळं हवेतील आर्द्रता आणि संध्याकाळी पडणाऱ्या दवबिंदूंचा विचार करता, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यामुळं अशा हवामानात नाणेफेक अत्यंत महत्त्वाची ठरते. शिवाय, जर खेळपट्टी बराच वेळ झाकून ठेवली, तर सामन्याच्या सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना त्याचा फायदा होतो.

राजस्थान आणि चेन्नई यांच्यात चुरशीची लढत : दरम्यान, आयपीएलच्या इतिहासात चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात एकूण 31 सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी 16 सामने सीएसकेनं जिंकले आहेत, तर राजस्थाननं 15 सामने जिंकले आहेत. याचा अर्थ सामना जवळपास बरोबरीत होईल. जो संघ आज चांगली कामगिरी करेल तो सामना जिंकेल. दरम्यान, अशी आशा आहे की दिवसभरात कितीही पाऊस पडला तरी, संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून हवामान कोरडं राहील, जेणेकरुन संपूर्ण सामन्याचा आनंद घेता येईल.

