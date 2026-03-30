IPL मध्ये आज पाच वेळा विजेत्या CSK ची राजस्थानशी टक्कर; कोण मारणार बाजी?
इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील तिसरा सामना गतविजेता राजस्थान रॉयल्स आणि पाच वेळचा विजेता चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात खेळला जाईल.
Published : March 30, 2026 at 1:33 PM IST
गुवाहाटी RR vs CSK Match Today : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील तिसरा सामना गतविजेता राजस्थान रॉयल्स आणि पाच वेळचा विजेता चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल, जे राजस्थान रॉयल्सचं दुसरं होम ग्राऊंड आहे. नवीन कर्णधार रियान पराग राजस्थान रॉयल्सचं नेतृत्व करेल, तर पुणेकर ऋतुराज गायकवाड चेन्नई सुपर किंग्सचं कर्णधारपद भूषवेल. आयपीएल 2026 चा तिसरा सामना सायंकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक सायंकाळी 7:00 वाजता होईल.
A Rivalry Born in 2008 🏏🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) March 30, 2026
From the very first final to the modern-day battles, nothing much separates the two sides 🙌
Who are you backing to win this encounter? 🤔#TATAIPL 2026 👉 #RRvCSK | MON, 30th MAR, 6:30 PM pic.twitter.com/7viFCcGTs8
दोन्ही संघाचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : आयपीएलच्या इतिहासात राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात एकूण 31 सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी राजस्थाननं 15 सामने जिंकले आहेत, तर चेन्नई सुपर किंग्सनं 16 सामने जिंकले आहेत. यामुळं दोन्ही संघांमधील लढत चुरशीची ठरते. गेल्या हंगामात या दोन संघांमध्ये दोन सामने खेळले गेले होते, ज्यात राजस्थाननं दोन्ही सामने जिंकले होते. राजस्थाननं दोन्ही सामने लक्ष्याचा पाठलाग करताना जिंकले होते. राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातील शेवटचे पाच सामनेही एकतर्फी झाले आहेत. यापैकी चार सामने राजस्थाननं जिंकले, तर सीएसकेला फक्त एकदाच विजय मिळवता आला. तरुण संघासह, सीएसके यावेळी हे समीकरण बदलण्याचा प्रयत्न करेल.
Inaugural Champions 🆚 5-time winners. One epic night! 🏟️✨— Star Sports (@StarSportsIndia) March 30, 2026
Will the @rajasthanroyals paint Guwahati in blue & pink, or will the @ChennaiIPL whistle their way to a win?#TATAIPL 2026 👉 #RRvCSK | MON, 30th MAR, 6:30 PM pic.twitter.com/nC0i1JqIZm
गुवाहाटीची खेळपट्टी कशी असेल : आज इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील तिसरा सामना राजस्थान आणि चेन्नई यांच्यात गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. गुवाहाटीची खेळपट्टी लाल मातीची असून साधारणपणे सपाट आहे, ज्यामुळं जास्त धावा होण्यास मदत होते. खेळपट्टीवर गवताचा पातळ थर आहे, त्यामुळं संध्याकाळच्या वेळी असलेल्या ओलाव्याचा वेगवान गोलंदाजांना फायदा होऊ शकतो. दोन्ही संघांकडे उत्कृष्ट वेगवान गोलंदाज आहेत. त्यामुळं, जय-पराजयातील फरक गोलंदाजांवर अवलंबून असेल. सुरुवातीच्या षटकांनंतर खेळपट्टी फलंदाजीसाठी सोपी होईल. रात्री मैदानावर दव पडल्याचा परिणाम दिसेल, ज्यामुळं धावांचा पाठलाग करणं सोपं होईल. नाणेफेक जिंकल्यानंतर कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेईल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- राजस्थान रॉयल्स : रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायेर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, रविंद्र जडेजा, सॅम कुरन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई आणि संदीप शर्मा.
- चेन्नई सुपर किंग्स : ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), संजू सैमसन, डीवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे , आयुष म्हात्रे, मॅट हेनरी, अकील हुसैन, नूर अहमद, जैमी ओवर्टन, मैथ्यू शॉर्ट, खलील अहमद, जाक फोकेस, अंशुल कम्बोज, नाथन एलिस, सरफराज खान, राहुल चाहर, कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल, अमन खान, रामाकृष्णा घोष, प्रशांत वीर, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह आणि मुकेश चौधरी.
