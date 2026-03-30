राजस्थानचा पहिल्याच सामन्यात 'हल्ला बोल'; सूर्यवंशीच्या स्फोटक खेळीनं चेन्नईचा दारुण पराभव
आयपीएल 2026 च्या तिसऱ्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सनं चेन्नई सुपर किंग्सला 8 गडी राखून एकतर्फा पराभूत केलं.
Published : March 30, 2026 at 11:22 PM IST
गुवाहाटी RR Beat CSK by 8 Wickets : आयपीएल 2026 च्या तिसऱ्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सनं चेन्नई सुपर किंग्सला 8 गडी राखून एकतर्फा पराभूत केलं. सामन्यात नाणेफेक जिंकल्यानंतर राजस्थाननं सीएसकेला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावलं, जो निर्णय पूर्णपणे योग्य ठरला. सीएसकेचा संघ अवघ्या 127 धावांवर सर्वबाद झाला. प्रत्युत्तरात, वैभव सूर्यवंशीच्या स्फोटक फलंदाजीनं पहिल्याच षटकापासून सीएसकेला बॅकफूटवर ढकललं आणि राजस्थाननं केवळ 13 षटकांत सहज सामना जिंकला.
वैभव सूर्यवंशीचं वादळ : राजस्थाननं दिलेलं 128 धावांचं लक्ष्य आधीच खूप लहान होतं आणि वैभव सूर्यवंशीनं ते आणखी लहान केलं. वैभव सूर्यवंशीनं अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावलं आणि 17 चेंडूंमध्ये 52 धावांवर तो बाद झाला. या खेळीत 5 षटकार आणि 4 चौकारांचा समावेश होता. या खेळीनंतर सामन्यात फार काही उरलं नव्हतं, त्याच्याशिवाय यशस्वी जैस्वालनं नाबाद 38 आणि कर्णधार रियान परागनं नाबाद 14 धावा केल्या. ध्रुव जुरेलनंही 18 धावा केल्या. अंशुल कंबोजनं सीएसकेसाठी दोन बळी घेतले.
चेन्नईचा 127 धावांत खुर्दा : यापूर्वी, राजस्थान रॉयल्सनं वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि चेन्नई सुपर किंग्सला 127 धावांवर रोखलं. पावसामुळं खेळपट्टी थोड्या वेळासाठी झाकल्यानंतर, राजस्थानचा कर्णधार रियान परागनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, जो पूर्णपणे योग्य ठरला. चेन्नई सुपर किंग्सची फलंदाजी अत्यंत निराशाजनक होती.
रवींद्र जडेजाची दमदार गोलंदाजी : मागील हंगामात गुणतालिकेत तळाशी राहिलेल्या दोन्ही संघांनी या हंगामापूर्वी त्यांचे स्टार खेळाडू रवींद्र जडेजा आणि संजू सॅमसन यांची अदलाबदल केली होती. जडेजाचं राजस्थानमधील पुनरागमन यशस्वी ठरलं, कारण त्यानं आपल्या पहिल्याच षटकात दोन बळी घेतले. दरम्यान, भारताच्या टी-20 विश्वचषक विजयाचा नायक सॅमसन, चेन्नई सुपर किंग्सकडून पदार्पण करताना प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला. नंद्रे बर्गरच्या गोलंदाजीवर मिड-विकेटवरुन फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो बोल्ड झाला.
बर्गर आणि आर्चरची दमदार गोलंदाजी : नंद्रे बर्गर आणि जोफ्रा आर्चरनं पॉवरप्लेमध्ये चेंडू अप्रतिमपणे स्विंग केला. बर्गरनं सॅमसनला बाद केलं, तर आर्चरनं कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला बाद केलं. ऑफ साइडला मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात गायकवाड त्रिफळाचीत झाला. दुसऱ्या षटकात बर्गरनं आयुष म्हात्रेला बाउन्सर टाकून चकवलं. चेंडू त्याच्या ग्लोव्हजला लागून यष्टीरक्षकाकडे गेला, ज्यामुळं बर्गरला हॅट-ट्रिकची संधी मिळाली, पण सरफराज खाननं बचावात्मक खेळ करत ती टाळली.
सरफराजही स्वस्तात बाद : आठव्या षटकात जडेजाला गोलंदाजीसाठी आणण्यात आलं आणि त्यानं सरफराजला (17) बाद केलं. चार चेंडूंनंतर, शिवम दुबे (6) लांबचा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात झेलबाद झाला, त्यामुळं आठ षटकांत चेन्नईची धावसंख्या 56 धावांवर सहा गडी बाद झाली. त्यानंतर चेन्नईला पुनरागमन करता आलं नाही, तरीही जेमी ओव्हरटननं 36 चेंडूंमध्ये उपयुक्त 43 धावा केल्या. राजस्थानचा मध्यमगती गोलंदाज ब्रिजेश शर्मानं पदार्पणातच कार्तिक शर्माची (18) विकेट घेतली. आर्चर, बर्गर आणि जडेजा यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेऊन राजस्थानची प्रभावी गोलंदाजी पूर्ण केली.
