हाय-व्होल्टेज सामन्यात दिल्लीचा विजय, राजस्थाननं अव्वल 4 मध्ये पोहोचण्याची संधी गमावली; प्वेऑफची समीकरणं बिघडली

आयपीएल 2026 च्या हाय-व्होल्टेज सामन्यात, दिल्ली कॅपिटल्सनं राजस्थान रॉयल्सला 5 गडी राखून पराभूत केलं.

हाय-व्होल्टेज सामन्यात दिल्लीचा विजय (IANS Photo)
Published : May 18, 2026 at 9:18 AM IST

नवी दिल्ली DC Beat RR : आयपीएल 2026 च्या हाय-व्होल्टेज सामन्यात, दिल्ली कॅपिटल्सनं राजस्थान रॉयल्सला 5 गडी राखून पराभूत केलं. या पराभवामुळं राजस्थाननं अव्वल चारमध्ये सहज पोहोचण्याची आणखी एक संधी गमावली. प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थाननं 8 गडी गमावून 193 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, दिल्लीनं शेवटच्या षटकात हे लक्ष्य पूर्ण केलं.

दिल्लीनं राजस्थानकडून हिसकावला विजय : दिल्ली कॅपिटल्सनं शेवटच्या षटकात राजस्थानला पराभूत केलं. दिल्लीकडून धावांचा पाठलाग करताना, केएल राहुल आणि अभिषेक पोरेल यांनी शानदार सुरुवात करून दिली. पोरेलनं 31 चेंडूंमध्ये 51 धावा केल्या, तर राहुलनंही 56 धावा केल्या. कर्णधार अक्षर पटेलनंही 34 धावा केल्या. आशुतोष शर्मा 18 धावांवर नाबाद राहिला.

राजस्थाननं ठेवलं 194 धावांचं लक्ष्य : राजस्थान रॉयल्सनं दिल्ली कॅपिटल्ससमोर विजयासाठी 194 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. रविवारी अरुण जेटली स्टेडियमवर नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या राजस्थान रॉयल्सनं निर्धारित षटकांत 8 गडी गमावून 193 धावा केल्या. यशस्वी जैस्वालनं वैभव सूर्यवंशीसोबत पहिल्या विकेटसाठी 11 चेंडूंमध्ये केवळ 19 धावांची भागीदारी केली. जैस्वाल 12 धावा करुन परतला, त्यानंतर ध्रुव जुरेलनं सूर्यवंशीसोबत 34 चेंडूंमध्ये 70 धावा जोडून संघाला मजबूत स्थितीत आणलं.

वैभव सूर्यवंशीची वेगवान सुरुवात : वैभव सूर्यवंशी 21 चेंडूंमध्ये 3 षटकार आणि 5 चौकारांसह 46 धावा करुन बाद झाला. तिथून पुढं, जुरेलनं रियान परागसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 41 चेंडूंमध्ये 72 धावा जोडून संघाला 161 धावांपर्यंत पोहोचवलं. 15 व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर, मिचेल स्टार्कनं कर्णधार रियान परागला अक्षर पटेलकरवी झेलबाद केलं, ज्यानं 26 चेंडूंमध्ये 5 षटकार आणि 3 चौकारांसह 51 धावा केल्या. पुढच्याच चेंडूवर डोनोव्हान फरेरा अक्षर पटेलकरवी झेलबाद झाला. पदार्पण करणाऱ्या रवी सिंगनं षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर चौकार मारला, पण पुढच्याच चेंडूवर तो पायचीत झाला.

