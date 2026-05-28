मुल्लानपूरमध्ये राजस्थानचं 'बदलापूर'! हैदराबादवर 'रॉयल' विजय मिळवत RR क्वालिफायरमध्ये
आयपीएल 2026 च्या एलिमिनेटर सामन्यात राजस्थान रॉयल्सनं सनरायझर्स हैदराबादचा धुव्वा उडवत त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढलं.
Published : May 28, 2026 at 12:06 AM IST
न्यू चंदिगड RR Beat SRH : आयपीएल 2026 च्या एलिमिनेटर सामन्यात राजस्थान रॉयल्सनं सनरायझर्स हैदराबादचा धुव्वा उडवत त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढलं. न्यू चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजी करताना, वैभव सूर्यवंशीच्या धडाकेबाज 97 धावांच्या जोरावर राजस्थाननं 8 गडी गमावून 243 धावा केल्या. वैभव आयपीएलमधील सर्वात जलद शतकाचा ख्रिस गेलचा विक्रम मोडण्याच्या उंबरठ्यावर होता, पण प्रफुल्ल हिंगेच्या गोलंदाजीवर एस. रविचंद्रननं त्याचा झेल घेतला. प्रत्युत्तरात 244 धावांचं लक्ष्य गाठताना हैदराबादची सुरुवात खराब झाली आणि अभिषेक शर्मा एकही धाव न करता बाद झाला. ट्रॅव्हिस हेडही 17 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर काही चांगल्या खेळी झाल्या, पण हैदराबादला विजय मिळवण्यासाठी त्या पुरेशा नव्हत्या. संघ 19.2 षटकांत 196 धावांवर सर्वबाद झाला आणि 47 धावांनी सामना गमावला. आता, स्पर्धेचा दुसरा क्वालिफायर सामना 29 मे रोजी याच मैदानावर राजस्थान रॉयल्स आणि पहिल्या क्वालिफायरमधील पराभूत संघ, गुजरात टायटन्स, यांच्यात खेळला जाईल. या सामन्यातील विजयी संघ अंतिम सामन्यात बंगळूरुशी सामना करेल.