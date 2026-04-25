IPL मध्ये आजपासून रिव्हर्स सामने सुरु; पराभवाचा बदला घेण्यासाठी राजस्थान उतरणार मैदानात

Published : April 25, 2026 at 2:45 PM IST

जयपूर RR vs SRH Match : आयपीएल 2026 चा 36वा सामना राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात खेळला जाईल. हे दोन्ही संघ जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर भिडतील. या मैदानावर होणारा हा या हंगामातील पहिलाच सामना असेल. या सामन्यानं आयपीएल 2026 मध्ये उलट सामने खेळण्याची सुरुवातही होईल. या हंगामात यापूर्वी या दोन्ही संघांत झालेल्या सामन्यात हैदराबादनं आपल्या घरच्या मैदानावर राजस्थानचा मोठा पराभव केला होता. प्रफुल्ल हिंगेनं पहिल्याच षटकात तीन बळी घेतले होते. त्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी पहिल्याच षटकात बाद झाला होता.

राजस्थानची हंगामात दमदार कामगिरी : रियान परागच्या नेतृत्वाखाली राजस्थान रॉयल्सनं या हंगामात आतापर्यंत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. संघ खूप संतुलित दिसत आहे. राजस्थान रॉयल्सनं 7 सामन्यांतून 10 गुण मिळवून गुणतालिकेत तिसरं स्थान पटकावलं आहे, ज्यात त्यांनी 5 सामने जिंकले असून 2 गमावले आहेत. या सामन्यात ते त्यांच्या पहिल्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादकडून घरच्या मैदानावर झालेल्या पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करतील. हैदराबादमध्ये झालेल्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादनं राजस्थान रॉयल्सचा 57 धावांनी पराभव केला होता. सलग दोन पराभवांनंतर आरआरनं आपल्या मागील सामन्यात घरच्या मैदानावर लखनऊ सुपर जायंट्सला 40 धावांनी पराभूत करुन विजयाच्या मार्गावर पुनरागमन केलं आहे.

सनरायझर्स हैदराबादनंही आपला फॉर्म परत मिळवला : एसआरएचबद्दल बोलायचं झाल्यास, इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली संघानं प्रभावी कामगिरी केली आहे. संघानं सातपैकी चार सामने जिंकले असून आठ गुणांसह तो चौथ्या स्थानावर आहे. एसआरएचनं आपले शेवटचे तीन सामने जिंकले आहेत. आपल्या शेवटच्या सामन्यात, एसआरएचनं डीसीला 47 धावांनी पराभूत केलं. एसआरएच आरआरविरुद्ध आपली विजयी मालिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. पॅट कमिन्सचं एसआरएचच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन जवळपास निश्चित आहे. तो कर्णधार म्हणून परत येतो की खेळाडू म्हणून, हे पाहणं बाकी आहे.

हैदराबाद आणि राजस्थान यांच्यातील हेड टू हेड विक्रम : आतापर्यंत आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात 22 सामने खेळले गेले आहेत. हैदराबादनं 13, तर राजस्थाननं नऊ सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमध्ये झालेल्या शेवटच्या पाच सामन्यांमध्ये हैदराबादनं विजय मिळवला असून, या काळात त्यांनी राजस्थानविरुद्ध एका सामन्यात 286 धावा केल्या आहेत.

