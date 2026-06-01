दिग्गजांना मागे टाकत 15 वर्षीय वैभवनं जिंकली 'ऑरेंज कॅप'; आतापर्यंत कोणत्या धुरंदरांनी मिळवला हा सन्मान, वाचा यादी

आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजाला दरवर्षी ऑरेंज कॅप दिली जाते. हा स्पर्धेतील सर्वोच्च वैयक्तिक सन्मानांपैकी एक मानला जातो.

Published : June 1, 2026 at 12:19 AM IST

अहमदाबाद Orange Cap Winners List IPL 2026 : आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजाला दरवर्षी ऑरेंज कॅप दिली जाते. हा स्पर्धेतील सर्वोच्च वैयक्तिक सन्मानांपैकी एक मानला जातो. यंदाच्या हंगामात राजस्थान रॉयल्सचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला हा सन्मान मिळाला आहे. तर सर्वप्रथम पहिल्या हंगामात पंजाब किंग्ज (पुर्वीचं किंग्ज इलेव्हन पंजाब) कडून खेळताना, शॉन मार्शनं 2008 मध्ये 11 सामन्यांमध्ये 616 धावा करुन ऑरेंज कॅप जिंकली होती.

सूर्यवंशीच्या 776 धावा : राजस्थान रॉयल्यचा सलामीचा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी या हंगामात 14 साखळी सामने आणि 2 प्लेऑफ सामन्यासह एकूण 16 सामने खेळले. यात या 15 वर्षीय युवा फलंदाजानं 48.50 च्या भक्कम सरासरीनं 776 धावा केल्या आहेत. यादरम्यान त्यानं 5 अर्धशतक आणि 1 शतकही झळकावलं आहे. त्यानं या हंगामात 237.30 च्या आक्रमक स्ट्राईक रेटनं या धावा केल्या आहेत. त्याखालोखाल गुजरातच्या शुभमन गिलनंही 15 सामन्यांत 730 धावा केल्या आहेत. ऑरेंज कॅप जिंकणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीला 10 लाख रुपये रोख रक्कमही मिळाली आहे.

सचिनही जिंकला सन्मान : वास्तविक 2008 च्या आयपीएलपूर्वी शॉन मार्श क्रिकेट जगतात अज्ञात होता, परंतु स्पर्धेत त्याच्या प्रभावी कामगिरीमुळं तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऑस्ट्रेलियासाठी नियमितपणे खेळू शकला. यानंतर, महान भारतीय फलंदाज सचिन तेंडुलकरनंही ऑरेंज कॅप जिंकली, त्यानं 2010 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना 15 सामन्यांमध्ये 618 धावा केल्या होत्या.

गेलच्या नावावर खास विक्रम : वेस्ट इंडिजचा ख्रिस गेल हा या पुरस्काराचा दावा करणारा पुढचा खेळाडू होता. त्यानं 2011 आणि 2012 मध्ये सलग ऑरेंज कॅप जिंकली, यासह असं करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुकडून खेळताना, गेलनं 2011 च्या आयपीएलमध्ये 608 धावा केल्या आणि त्यानंतर 2012 च्या आयपीएलमध्ये 15 सामन्यांमध्ये 733 धावा केल्या.

डेव्हिड वॉर्नरनं 3 वेळा जिंकली कॅप : मात्र ऑस्ट्रेलियन सलामीवीर डेव्हिड वॉर्नरनं सर्वाधिक वेळा आयपीएल ऑरेंज कॅप जिंकली आहे. सनरायझर्स हैदराबादच्या माजी कर्णधारानं 2015 ते 2019 दरम्यान तीनदा ऑरेंज कॅप जिंकली. 2016 मध्ये, जेव्हा वॉर्नरनं एसआरएचला आयपीएलचं विजेतेपद मिळवून दिलं, तेव्हा विराट कोहलीचं वादळ दिसून आलं.

विराट कोहलीचा विक्रम : माजी आरसीबी कर्णधारानं 16 सामन्यांमध्ये 973 धावा केल्या. आयपीएलच्या एका हंगामात या सर्वाधिक धावा आहेत. तसंच कोहलीनं 2024 मध्ये 15 सामन्यांमध्ये 741 धावा करुन हा मान परत मिळवला. या यादीत जॉस बटलर, ऋतुराज गायकवाड आणि शुभमन गिल यांची नावंही जोडली गेली आहेत.

