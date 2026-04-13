ETV Bharat / sports

IPL 2026: धोनीनंतर आता रोहित-विराटही संघाबाहेर जाणार? दुखापतीबाबत मोठी अपडेट समोर

12 एप्रिल रोजी मुंबई विरुद्ध बंगळूर सामन्यानंतर रोहित आणि विराटच्या दुखापतींच्या बातमीनं क्रिकेट चाहत्यांना धक्का बसला.

रोहित-विराटही संघाबाहेर जाणार? (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 10:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Virat Rohit Injury Update : आयपीएल 2026 च्या आधी धोनीच्या दुखापतीची बातमी समोर आली. बीसीसीआयच्या या शानदार टी-20 लीगच्या सुरुवातीच्या काही सामन्यांमधून आपला 'थाला' बाहेर पडणार आहे हे कळल्यावर सीएसकेचे चाहते निराश झाले. आता, धोनीच्या आयपीएलच्या मैदानावर परतण्याच्या चर्चांना जोर चढू लागला असतानाच, 12 एप्रिल रोजी मुंबई विरुद्ध बंगळूर सामन्यानंतर रोहित आणि विराटच्या दुखापतींच्या बातमीनं क्रिकेट चाहत्यांना धक्का बसला. या सामन्यात फलंदाजी करताना रोहित शर्मा आणि विराट कोहली जखमी झाले.

विराट आणि रोहितला कोणत्या दुखापती झाल्या? : रिपोर्ट्सनुसार, विराट कोहलीला घोट्याला दुखापत झाली आहे, त्यामुळंच तो फलंदाजीनंतर मैदानात आला नव्हता. तो ड्रेसिंग रुममध्ये बसलेला दिसला. विराट कोहलीनं 38 चेंडूंमध्ये 50 धावा केल्या. जशी विराटला फलंदाजी करताना घोट्याला दुखापत झाली, तशीच रोहित शर्माला फलंदाजी करताना हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली. फलंदाजी करताना रोहित वेदनेत असल्याचं दिसत होतं आणि अखेरीस त्यानं दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला.

रोहित-विराटच्या दुखापतीबद्दल अपडेट काय? : दुखापतीमुळं रिटायर झाल्यानंतर रोहित जेव्हा डगआऊटमध्ये परतला, तेव्हा तो 13 चेंडूंमध्ये 19 धावांवर खेळत होता. दुखापतीमुळं रिटायर झाल्यानंतर तो फलंदाजीसाठी परतला नाही, यावरुन त्याच्या दुखापतीची तीव्रता लक्षात येते. सध्या रोहितच्या दुखापतीबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्यानंही सामन्यानंतर रोहितच्या दुखापतीबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही. दुसरीकडे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा कर्णधार रजत पाटीदारनं विराट कोहलीच्या दुखापतीबद्दल माहिती दिली आहे. तो म्हणाला की, विराटच्या दुखापतीची तीव्रता त्याला अद्याप माहीत नाही, पण त्याला वाटतं की सर्व काही ठीक आहे. विराटला सध्या काही त्रास नाही.

बंगळुरुकडून मुंबईचा पराभव : वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 20 षटकांत 4 गडी गमावून 240 धावांची विक्रमी धावसंख्या उभारली. बंगळूरुनं आपल्या पहिल्या तीन फलंदाजांच्या वेगवान अर्धशतकांच्या जोरावर ही धावसंख्या गाठली. प्रत्युत्तरात, 241 धावांचं लक्ष्य गाठताना मुंबई इंडियन्स 20 षटकांत 5 गडी गमावून केवळ 222 धावाच करु शकली आणि 18 धावांनी सामना हरली.

हेही वाचा :

  1. 'ऑरेंज आर्मी' राजस्थानचा विजयरथ रोखणार? वैभव-अभिषेक पाडणार षटकारांचा पाऊस
  2. BCCI विराट कोहलीवर बंदी घालणार? मुंबईविरुद्धच्या सामन्यातील एका कृतीनं कारवाईची शक्यता; काय आहे नियम?
  3. IPL 2026: मुंबईची पराभवाची हॅटट्रिक; घरच्या मैदानावर RCB नं हरवलं

TAGGED:

ROHIT SHARMA VIRAT KOHLI INJURED
VIRAT KOHLI INJURY UPDATE
VIRAT ROHIT INJURY UPDATE
VIRAT ROHIT OUT OF IPL
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.