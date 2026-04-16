रोहित शर्मा मैदानावर कधी परतणार? हार्दिक पांड्यानं मोठी अपडेट
आयपीएल 2024 च्या 24व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा सामना पंजाब किंग्सशी होत आहे. या सामन्यात रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सकडून खेळत नाहीये.
Published : April 16, 2026 at 8:11 PM IST
मुंबई Rohit Sharma : आयपीएल 2024 च्या 24व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा सामना पंजाब किंग्सशी होत आहे. या सामन्यात रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सकडून खेळत नाहीये. आरसीबीविरुद्धच्या मागील सामन्यात रोहितला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती, त्यामुळं तो या सामन्यातून बाहेर आहे. पंजाबविरुद्धच्या नाणेफेकीदरम्यान हार्दिक पांड्यानं सांगितलं की, रोहित आगामी सामन्यांमधूनही बाहेर राहू शकतो. त्यामुळं तो मैदानावर कधी परत येऊ शकेल हे सांगणं कठीण आहे.
हार्दिक रोहित शर्माबद्दल काय म्हणाला : पंजाब किंग्सविरुद्धच्या नाणेफेकीदरम्यान हार्दिक पांड्यानं सांगितलं की, रोहित मागील सामन्यापासून संघाबाहेर आहे. त्याला बरं होण्यासाठी काही सामन्यांची आवश्यकता असेल. "त्याला कसं वाटतं आणि तो काही दिवसांत खेळण्यासाठी तंदुरुस्त आहे की नाही हे आम्ही पाहू." हार्दिकनं असंही सांगितलं की, मिचेल सँटनरदेखील आजारपणामुळं या सामन्यातून बाहेर आहे. त्यामुळे मुंबईनं या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले आहेत. रोहितच्या जागी क्विंटन डी कॉक संघात परतला आहे आणि मयंक रावत या नवीन खेळाडूला संधी देण्यात आली आहे.
Hardik Pandya hints at Rohit Sharma missing a couple of games. pic.twitter.com/TnBcY6PYhF— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 16, 2026
संघाच्या कामगिरीबद्दल हार्दिक पांड्या काय म्हणाला? : या मोसमातील आपल्या संघाच्या कामगिरीबद्दल हार्दिक पांड्या म्हणाला, "मला वाटतं की आम्ही चांगला क्रिकेट खेळलो आहोत. फक्त काही षटकांमध्ये मिळालेल्या संधींचा आम्ही फायदा घेऊ शकलो नाही, ज्यामुळं आम्हाला सलग पराभव पत्करावे लागले. हा एक नवीन सामना आहे आणि आम्ही या सामन्यातील प्रत्येक क्षणाचा आमच्या फायद्यासाठी उपयोग करण्याचा प्रयत्न करू आणि आशा आहे की निकाल आमच्या बाजूनं लागेल."
पंजाब किंग्सनं मुंबई इंडियन्सविरुद्ध जिंकली नाणेफेक : मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळल्या जाणाऱ्या सामन्याबाबत, पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरनं नाणेफेक जिंकून मुंबईला प्रथम फलंदाजी करण्यास सांगितलं. मुंबईचे फलंदाज 20 षटकं खेळून पंजाबसमोर एक मोठं लक्ष्य ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. पंजाबनं या सामन्यासाठी आपल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
हेही वाचा :