RR विरुद्धच्या सामन्यापूर्वी रोहितनं घेतलं कामाख्या देवीचं दर्शन; पाहा व्हिडिओ
राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स संघ 7 एप्रिल 2026 रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर आमनेसामने येणार आहेत.
Published : April 6, 2026 at 8:26 PM IST
गुवाहाटी Rohit Sharma : आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सनं चांगली सुरुवात केली होती. मात्र त्यांना त्यांच्या दुसऱ्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सकडून पराभव पत्करावा लागला. मुंबई संघ आता त्यांच्या तिसऱ्या सामन्यासाठी गुवाहाटीला पोहोचला आहे, जिथं त्यांचा सामना राजस्थान रॉयल्सशी होणार आहे. या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार रोहित शर्मानं संघाच्या दोन स्टार खेळाडूंसोबत कामाख्या देवीच्या मंदिराला भेट देऊन दर्शन घेतलं.
VIDEO | Assam: Star cricketer Rohit Sharma, along with Team India cricketer Tilak Varma, visits the Kamakhya Temple in Guwahati ahead of their clash against RR.— Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2026
रोहित शर्मानं घेतलं कामाख्या देवीचं दर्शन : राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स संघ 7 एप्रिल 2026 रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर आमनेसामने येणार आहेत. जिथं मुंबई संघ पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल. या सामन्याच्या अगदी आधी फ्रँचायझीचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा, तिलक वर्मा आणि शार्दुल ठाकूर यांनी कामाख्या देवीच्या मंदिराला भेट देऊन दर्शन घेतलं. शार्दुल ठाकूर यांच्यासोबत त्याची पत्नी आणि मुलगाही उपस्थित होता. त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिलक वर्मा अनेकदा मंदिरांना भेट देताना दिसतो. तिन्ही खेळाडूंनी अलीकडेच मुंबई इंडियन्ससाठी चांगली कामगिरी केली आहे. परिणामी, त्यांना राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध दमदार कामगिरी करावी लागेल.
रोहित शर्माच्या फलंदाजीवर नजर : रोहित शर्मानं आतापर्यंतच्या दोन्ही सामन्यांमध्ये आपल्या फलंदाजीत प्रभावी कामगिरी केली आहे. 'हिटमॅन'ला हा फॉर्म कायम ठेवावा लागेल, जेणेकरुन त्याला स्पर्धेनंतर होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळता येईल. सध्या, बीसीसीआयचे निवडकर्ते त्याच्या फॉर्मवर लक्ष ठेवून आहेत. पहिल्या सामन्यात शार्दुल ठाकूरलाही सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आलं होतं. त्यामुळं, त्याला तिसऱ्या सामन्यातही प्रभाव पाडायचा असेल. दरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खातं उघडण्यात अपयशी ठरलेला तिलक वर्मा या सामन्यात पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
