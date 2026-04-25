कोहलीच्या खेळीपुढं सुदर्शनचं शतक व्यर्थ; आरसीबीचा हंगामातील पाचवा विजय
आयपीएल 2026 च्या एका हाय-व्होल्टेज सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं गुजरात टायटन्सचा 5 गडी राखून सहज पराभव केला.
Published : April 25, 2026 at 12:08 AM IST
बंगळुरु RCB Beat GT : आयपीएल 2026 च्या एका हाय-व्होल्टेज सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं गुजरात टायटन्सचा 5 गडी राखून सहज पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना, साई सुदर्शनच्या शतकाच्या जोरावर गुजरातनं 205 धावा केल्या. मात्र, आरसीबीनं 19व्या षटकात हे लक्ष्य पूर्ण केलं. 44 चेंडूंमध्ये शानदार 81 धावा करणारा विराट कोहली आरसीबीच्या विजयाचा स्टार ठरला. 7 सामन्यांमधील हा आरसीबीचा 5 वा विजय असून, त्यांनी आता गुणतालिकेत दुसरं स्थान पटकावलं आहे.
गुजरातची प्रथम फलंदाजी : आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना गुजरात टायटन्सनं 20 षटकांत तीन गडी गमावून 205 धावा केल्या. साई सुदर्शन आणि शुभमन गिल या सलामीच्या जोडीनं पहिल्या विकेटसाठी 128 धावांची भागीदारी करुन गुजरात टायटन्सला चांगली सुरुवात करुन दिली. गिल 32 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. दरम्यान, सुदर्शनचे 58 चेंडूंतील 100 धावांचं शानदार शतक दिसून आलं. आरसीबीकडून भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा आणि जोश हेझलवूड यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
कोहलीची दमदार खेळी : लक्ष्याचा पाठलाग करताना आरसीबीची सुरुवात चांगली झाली नाही, कारण 24 धावांवर जेकब बेथेलच्या रुपानं त्यांनी पहिली विकेट गमावली. यानंतर फलंदाजीला आलेल्या देवदत्त पडिक्कलनं विराट कोहलीला उत्कृष्ट साथ दिली आणि धावसंख्या वेगानं पुढं नेली. या सामन्यात कोहली आणि पडिक्कलनं दुसऱ्या विकेटसाठी 59 चेंडूंमध्ये 155 धावांची भागीदारी केली, ज्यामुळं सामना पूर्णपणे एकतर्फी झाला. या सामन्यात देवदत्त पडिक्कल 55 धावा करुन बाद झाला, तर विराट कोहलीनं 81 धावांची खेळी केली. गुजरात टायटन्सकडून रशीद खाननं 2 बळी घेतले, तर मोहम्मद सिराज, जेसन होल्डर आणि मानव सुथार यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.
