हैदराबादविरुद्धच्या विजयासह RCB चा 16 वर्षांचा दुष्काळ संपला; 2010 नंतर पहिल्यांदाच केला 'हा' कारनामा
IPL च्या 19व्या हंगामाची सुरुवात शानदार झाली, ज्यातील पहिला सामना गतविजेते RCB आणि SRH यांच्यात खेळला गेला. यात RCB नं अनेक विक्रम करत विजय मिळवला.
Published : March 29, 2026 at 12:18 AM IST
बंगळुरु RCB Record : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामाची सुरुवात शानदार झाली, ज्यातील पहिला सामना गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात खेळला गेला. आरसीबीनं हा सामना केवळ एकतर्फी जिंकला नाही, तर इतर संघांना असा संदेशही दिला की ते यावेळी आपलं विजेतेपद राखण्यासाठी दृढनिश्चयी आहेत. सनरायझर्स हैदराबादनं या पहिल्या सामन्यात आरसीबीसमोर 202 धावांचं लक्ष्य ठेवलं, जे त्यांनी 15.4 षटकांत केवळ 4 गडी गमावून पूर्ण केलं. यासोबतच, आरसीबीनं एक महत्त्वपूर्ण कामगिरीही केली.
💥RECORD SHATTERED IN BENGALURU!💥— RAJAT (@RajatJain) March 28, 2026
RCB hunt down 202 in 15.4 overs vs SRH (201/9), winning by 6 wickets with 26 balls to spare - quickest 200+ chase in IPL history.
• Kohli 69*(38) anchors to 4000+ IPL chase runs milestone. #IPL #ViratKohli pic.twitter.com/NAZNou111b
आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच एसआरएचविरुद्ध गाठलं 200 हून अधिक धावांचं लक्ष्य : आयपीएलमध्ये 200 किंवा त्याहून अधिक धावांचे लक्ष्य गाठताना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुची कामगिरी फारशी चांगली नाही. त्यामुळं, जेव्हा सनरायझर्स हैदराबादनं त्यांच्यासमोर 202 धावांचं लक्ष्य ठेवलं, तेव्हा ते त्यांच्यासाठी निश्चितच थोडं कठीण वाटलं. मात्र, विराट कोहलीच्या शानदार नाबाद 69 धावा आणि देवदत्त पडिक्कलच्या उत्कृष्ट 61 धावांनी हे लक्ष्य सोपं करुन दाखवलं आणि आरसीबीनं 26 चेंडू शिल्लक असताना सामना जिंकला. आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध 200 किंवा त्याहून अधिक धावांचं लक्ष्य यशस्वीपणे पूर्ण करण्याची आरसीबीची ही पहिलीच वेळ होती. यापूर्वी, हैदराबादनं आयपीएलमध्ये दोनदा 200 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, परंतु आरसीबीला दोन्ही सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला होता.
16 वर्षांनंतर बंगळूरुमध्ये 200 पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग : सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या विजयामुळं, आरसीबीला 16 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बंगळुरुच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर 200 पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करता आला. यापूर्वी आरसीबीनं या मैदानावर 200 पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग 2010 मध्ये पंजाब किंग्सविरुद्ध केला होता. तर आयपीएलच्या इतिहासात आरसीबीनं केवळ चौथ्यांदा 200 किंवा त्याहून अधिक धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वीपणे पाठलाग केला आहे.
