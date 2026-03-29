ETV Bharat / sports

हैदराबादविरुद्धच्या विजयासह RCB चा 16 वर्षांचा दुष्काळ संपला; 2010 नंतर पहिल्यांदाच केला 'हा' कारनामा

IPL च्या 19व्या हंगामाची सुरुवात शानदार झाली, ज्यातील पहिला सामना गतविजेते RCB आणि SRH यांच्यात खेळला गेला. यात RCB नं अनेक विक्रम करत विजय मिळवला.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 12:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बंगळुरु RCB Record : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामाची सुरुवात शानदार झाली, ज्यातील पहिला सामना गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात खेळला गेला. आरसीबीनं हा सामना केवळ एकतर्फी जिंकला नाही, तर इतर संघांना असा संदेशही दिला की ते यावेळी आपलं विजेतेपद राखण्यासाठी दृढनिश्चयी आहेत. सनरायझर्स हैदराबादनं या पहिल्या सामन्यात आरसीबीसमोर 202 धावांचं लक्ष्य ठेवलं, जे त्यांनी 15.4 षटकांत केवळ 4 गडी गमावून पूर्ण केलं. यासोबतच, आरसीबीनं एक महत्त्वपूर्ण कामगिरीही केली.

आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच एसआरएचविरुद्ध गाठलं 200 हून अधिक धावांचं लक्ष्य : आयपीएलमध्ये 200 किंवा त्याहून अधिक धावांचे लक्ष्य गाठताना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुची कामगिरी फारशी चांगली नाही. त्यामुळं, जेव्हा सनरायझर्स हैदराबादनं त्यांच्यासमोर 202 धावांचं लक्ष्य ठेवलं, तेव्हा ते त्यांच्यासाठी निश्चितच थोडं कठीण वाटलं. मात्र, विराट कोहलीच्या शानदार नाबाद 69 धावा आणि देवदत्त पडिक्कलच्या उत्कृष्ट 61 धावांनी हे लक्ष्य सोपं करुन दाखवलं आणि आरसीबीनं 26 चेंडू शिल्लक असताना सामना जिंकला. आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध 200 किंवा त्याहून अधिक धावांचं लक्ष्य यशस्वीपणे पूर्ण करण्याची आरसीबीची ही पहिलीच वेळ होती. यापूर्वी, हैदराबादनं आयपीएलमध्ये दोनदा 200 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, परंतु आरसीबीला दोन्ही सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला होता.

16 वर्षांनंतर बंगळूरुमध्ये 200 पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग : सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या विजयामुळं, आरसीबीला 16 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बंगळुरुच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर 200 पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करता आला. यापूर्वी आरसीबीनं या मैदानावर 200 पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग 2010 मध्ये पंजाब किंग्सविरुद्ध केला होता. तर आयपीएलच्या इतिहासात आरसीबीनं केवळ चौथ्यांदा 200 किंवा त्याहून अधिक धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वीपणे पाठलाग केला आहे.

TAGGED:

IPL 2026 RCB VS SRH
RCB CHASE 200 PLUS TARGET
RCB RECORD IN MATCH
200 PLUS TARGET AT M CHINNASWAMY
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.