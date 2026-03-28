IPL मध्ये आज RCB vs SRH पहिला सामना; बंगळुरुमध्ये पावसाची शक्यता?

Published : March 28, 2026 at 3:48 PM IST

बंगळुरु RCB vs SRH : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामाच्या सुरुवातीसाठी 24 तासांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक असताना, चाहते आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. आयपीएल 2026 चा पहिला सामना गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात एक जबरदस्त लढत म्हणून पाहायला मिळेल. आयपीएलच्या इतिहासात दोन्ही संघांची कामगिरी प्रभावी आहे, त्यामुळं चाहते या सामन्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. मात्र, हा सामना बंगळूरमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल, जिथं पावसामुळं आयपीएलचे अनेक सामने रद्द करण्यात आले आहेत. परिणामी, सर्वांचं लक्ष हवामानावर आहे.

हवामान कसं असेल : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील आयपीएल 2026 हंगामाच्या पहिल्या सामन्यासाठी, 28 मार्च रोजी बंगळुरुमध्ये हवामान पूर्णपणे निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. ॲक्युवेदरनुसार, शनिवार, 28 मार्च रोजी बंगळुरुमध्ये दिवसाचं तापमान 32 ते 34 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, तर सामना सुरु होईपर्यंत तापमान 18 ते 20 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. पावसाची शक्यता नसल्यामुळं, चाहत्यांना आयपीएल 2026 च्या उद्घाटन सामन्याचा पुरेपूर आनंद घेता येईल.

आतापर्यंत सनरायझर्स हैदराबादचं पारडं जड : जेव्हा आयपीएलच्या इतिहासातील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील आमनेसामनेच्या सामन्यांचा विचार केला जातो, तेव्हा सनरायझर्स हैदराबादचं पारडं जड असल्याचं दिसतं. आयपीएलमध्ये आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये एकूण 25 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी सनरायझर्स हैदराबादनं 14, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 11 सामने जिंकले आहेत. याशिवाय, एक सामना रद्द करण्यात आला आहे. बंगळूरुमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर या दोन संघांमध्ये एकूण 8 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी आरसीबी संघानं 5 सामने जिंकले आहेत, तर सनरायझर्स हैदराबादने तीन सामने जिंकले आहेत.

