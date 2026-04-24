RCB घरच्या मैदानावर विजयी लय कायम ठेवणार? GT विरुद्ध सामन्यात कशी असेल प्लेइंग 11, वाचा सर्व अपडेट
आयपीएल 2026 च्या 34व्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा सामना गुजरात टायटन्सशी होणार आहे. हा सामना आरसीबीच्या होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Published : April 24, 2026 at 9:42 AM IST
बंगळुरु RCB vs GT : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 34वा साखळी सामना गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात होणार आहे. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखालील आरसीबीनं या हंगामात आतापर्यंत सहापैकी चार सामने जिंकून आणि दोन गमावून मैदानावर दमदार कामगिरी केली आहे. आरसीबीनं या हंगामातील आपला शेवटचा सामना घरच्या मैदानावर दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळला, ज्यात त्यांना सहा गडी राखून पराभव पत्करावा लागला.
मोठ्या पराभवानंतर गुजरात मैदानात : दुसरीकडे, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील गुजरात टायटन्सनंही या हंगामात सहा सामने खेळले असून, त्यात तीन जिंकले आहेत आणि तीन गमावले आहेत. गुजरात टायटन्सलाही त्यांच्या शेवटच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सकडून 99 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असेल.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : आरसीबी आणि गुजरात टायटन्सनं आयपीएलमध्ये एकूण सहा सामने खेळले असून, दोन्ही संघांनी प्रत्येकी तीन सामने जिंकले आहेत. बंगळुरुच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर दोन्ही संघांमधील रेकॉर्डबद्दल बोलायचं झाल्यास, आरसीबी आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात इथं तीन सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात गुजरात टायटन्सनं तिन्ही सामने जिंकले आहेत, तर आरसीबीला फक्त एकच सामना जिंकता आला. गेल्या हंगामात दोन्ही संघांमध्ये फक्त एकच सामना खेळला गेला होता आणि तो सामना गुजरात टायटन्सनं जिंकला होता.
कोहली आणि गिलच्या फलंदाजीवर असेल लक्ष : आरसीबी आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील या सामन्यात विराट कोहली आणि शुभमन गिल यांच्यावर सर्वाधिक लक्ष असेल. या हंगामात आतापर्यंत दोन्ही खेळाडूंनी उत्कृष्ट फलंदाजीचा फॉर्म दाखवला आहे. त्यामुळं, बंगळुरुच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील फलंदाजीसाठी अनुकूल खेळपट्टीवर त्यांचं कौशल्य दिसून येईल अशी अपेक्षा आहे. हा सामना मोठ्या धावसंख्येचा होण्याची शक्यता आहे.
खेळपट्टी कशी असेल : एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम हे फलंदाजीसाठी अनुकूल मैदान मानलं जातं. येथील लहान सीमांमुळं चौकार आणि षटकारांना भरपूर प्रोत्साहन मिळतं. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 141 धावा तर दुसऱ्या डावातील सरासरी धावसंख्या 136 धावा आहे.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : रजत पाटीदार (कर्णधार), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल
- गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), अनुज रावत, जॉस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बँटन, पृथ्वी राज यारा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान.
