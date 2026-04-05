पराभवाची हॅटट्रिक टाळण्यासाठी CSK उतरणार मैदानात; समोर RCB चं मोठं आव्हान

आयपीएलच्या इतिहासात जेव्हा जेव्हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि चेन्नई सुपर किंग्स एकमेकांसमोर येतात तेव्हा तो केवळ एक सामना नसून एक हाय-व्होल्टेज लढत असते.

Published : April 5, 2026 at 1:19 PM IST

बंगळुरु RCB vs CSK Match : आयपीएलच्या इतिहासात जेव्हा जेव्हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि चेन्नई सुपर किंग्स एकमेकांसमोर येतात तेव्हा तो केवळ एक सामना नसून एक हाय-व्होल्टेज लढत असते. आयपीएल 2026 च्या 11व्या सामन्यात हे दोन संघ एकमेकांशी भिडणार आहेत. या सामन्याचा उत्साह शिगेला पोहोचलेला आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 07:30 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक 7 वाजता होईल. हा सामना बंगळुरुच्या एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे.

RCB ची विजयी सुरुवात : या हंगामात गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं आपल्या मोहिमेची सुरुवात विजयानं केली आहे. आरसीबीनं आपल्या पहिल्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादला पराभूत केलं. आता आरसीबी आपल्या दुसऱ्या सामन्यात सीएसकेचा सामना करण्यास सज्ज आहे. दुसरीकडे, पाच वेळच्या विजेत्या सीएसकेला अद्याप विजयाची चव चाखायला मिळालेली नाही. सलग दोन सामने गमावल्यानंतर चेन्नई अडचणीत असल्याचं दिसत आहे. कमकुवत गोलंदाजी विभाग ही सीएसकेसाठी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळं बंगळुरुमध्ये पाहुण्या सीएसकेला आरसीबीच्या आव्हानावर मात करणं कठीण जाईल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये एकूण 35 सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी 21 सामने चेन्नई सुपर किंग्सनं जिंकले आहेत. तर दुसरीकडे, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 13 सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. आकडेवारीवरुन हे स्पष्ट होतं की चेन्नई सुपर किंग्सचं (CSK) पारडं जड आहे. मात्र, गेल्या काही हंगामांमध्ये चित्र थोडं बदललं आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं (RCB) मागील 5 पैकी 3 सामने जिंकून CSK ला कडवी झुंज दिली आहे.

खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम हे फलंदाजीसाठी अनुकूल मैदान मानलं जातं. येथील लहान सीमांमुळं चौकार आणि षटकारांना भरपूर प्रोत्साहन मिळतं. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 141 धावा तर दुसऱ्या डावातील सरासरी धावसंख्या 136 धावा आहे. हवामान अंदाजानुसार, रविवारी बंगळूरमध्ये पावसाची 25 टक्के शक्यता आहे. मैदानाभोवती काळे ढग अपेक्षित आहेत. कमाल तापमान 33 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 21 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : रजत पाटीदार (कर्णधार), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल.
  • चेन्नई सुपर किंग्स : ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, सरफराज खान, अमन खान.

