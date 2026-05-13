प्ले ऑफचं आव्हान कायम ठेवण्यासाठी केकेआरकडे शेवटची संधी; RCB विरुद्ध विजयाच्या इराद्यानं कोलकाता उतरणार मैदानात

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) यांच्यात बुधवारी आयपीएल 2026 चा 57वा सामना होणार आहे.

प्ले ऑफचं आव्हान कायम ठेवण्यासाठी केकेआरकडे शेवटची संधी (ETV Bharat Graphics)
Published : May 13, 2026 at 10:30 AM IST

रायपूर RCB vs KKR Match : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) यांच्यात बुधवारी आयपीएल 2026 चा 57 वा सामना होणार आहे. हा सामना शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आपल्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी केकेआरला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. आयपीएल 2026 च्या खराब सुरुवातीनंतर, केकेआरन पुन्हा विजयी मार्गावर परतला आहे. संघानं आपल्या शेवटच्या चार सामन्यांमध्ये प्रभावी विजय नोंदवले आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यात, फिन ॲलननं शानदार फलंदाजी करत 47 चेंडूंमध्ये 100 धावांची दमदार खेळी केली.

कॅमेरॉन ग्रीनला फॉर्म गवसला : केकेआर संघात कॅमेरॉन ग्रीननंही फलंदाजीने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. दरम्यान, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती आणि अनुकूल रॉय उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. सुनील नरेन या हंगामात अत्यंत किफायतशीर गोलंदाजी करत महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये बळी घेत आहे. केकेआरनं आतापर्यंत 10 सामने खेळले असून, त्यापैकी केवळ चार सामने जिंकले आहेत. प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी, केकेआरला आपल्या उर्वरित सर्व सामन्यांमध्ये दमदार कामगिरी करावी लागेल.

विराटच्या कामगिरीवर असेल लक्ष : दुसरीकडे, गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानी असलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुला केकेआरविरुद्ध आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवायची असेल. आरसीबीकडे सध्या 11 सामन्यांमधून 14 गुण आहेत. कृणाल पांड्यानं मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यात 73 धावांची दमदार खेळी केली. देवदत्त पडिक्कलनंही या हंगामात फलंदाजीने प्रभावी कामगिरी केली आहे. मात्र, विराट कोहलीला गेल्या सलग दोन सामन्यांमध्ये आपलं खातं उघडण्यात अपयश आले आहे. भुवनेश्वर कुमारची गोलंदाजी या हंगामात जोरात आहे. त्यानं 11 सामन्यांमध्ये 21 बळी घेतले आहेत, तर जोश हेझलवूडनं त्याला उत्कृष्ट साथ दिली आहे.

खेळपट्टी कशी असेल : शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियमवर फलंदाजी आणि गोलंदाजी यांच्यातील एक चुरशीची लढत असते. या मैदानावर सहसा मोठ्या धावा होत नाहीत. खेळपट्टी वेगवान गोलंदाज आणि फिरकी गोलंदाज दोघांनाही अनुकूल आहे. हवामान अहवालानुसार, आरसीबी आणि केकेआर यांच्यातील या सामन्यासाठी हवामान पूर्णपणे निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान 42 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 26 अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. आरसीबी आणि केकेआर यांच्यात आतापर्यंत एकूण 36 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी कोलकाता नाईट रायडर्सनं 20 आणि आरसीबीनं 15 सामने जिंकले आहेत.

