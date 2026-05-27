धर्मशाळेत बंगळुरुकडून गुजरातची 'शाळा'; एकतर्फा विजयासह सलग दुसऱ्या हंगामात आरसीबी फायनलमध्ये
आयपीएल 2025 चे विजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 2026 हंगामाच्या अंतिम सामन्यातही आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. त्यांनी स्पर्धेच्या क्वालिफायर-1 मध्ये गुजरात टायटन्सचा दणदणीत पराभव केला.
Published : May 27, 2026 at 12:09 AM IST
धर्मशाळा RCB Into the Finals : आयपीएल 2025 चे विजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 2026 हंगामाच्या अंतिम सामन्यातही आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. त्यांनी स्पर्धेच्या क्वालिफायर-1 मध्ये गुजरात टायटन्सचा दणदणीत पराभव केला. कर्णधार रजत पाटीदारच्या स्फोटक नाबाद 93 धावांच्या खेळीमुळं धर्मशाळा इथं खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात आरसीबीला 5 गडी गमावून 254 धावांचा विक्रमी टप्पा गाठता आला. प्रत्युत्तरात, मोठ्या धावसंख्येच्या दबावाखाली गुजरात टायटन्सचा संघ कोसळला. 51 धावांपर्यंत त्यांचे पाच प्रमुख फलंदाज तंबूत परतले होते यानंतर राहुल तेवतियानं काही चांगल्या फटक्यांनी चाहत्यांचं नक्कीच मनोरंजन केलं, परंतु सामन्याच्या अखेरीस जीटी 92 धावांनी मागे पडला. त्यांनी 19.3 षटकांत सर्व गडी गमावून 162 धावा केल्या. प्लेऑफमध्ये धावांच्या बाबतीत आरसीबीचा हा दुसरा सर्वात मोठा विजय ठरला. मात्र जीटीच्या चाहत्यांनी निराश होण्याची गरज नाही. क्वालिफायर-2 जिंकून संघाला अंतिम फेरीत पोहोचण्याची संधी आहे.
आयपीएल नॉकआऊट किंवा प्लेऑफमधील सर्वोच्च धावसंख्या :
- 254/5: आरसीबी विरुद्ध गुजरात टायटन्स, धर्मशाळा, 2026
- 233/3: गुजरात टायटन्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स, अहमदाबाद, 2023
- 228/5: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स, न्यू चंदीगड, 2025
- 226/6: पंजाब किंग्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स, वानखेडे, 2014
- 222/5: चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स, चेन्नई, 2012
