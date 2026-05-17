पंजाबचा पराभवाचा षटकार; दणदणीत विजयासह गतविजेते थाटात प्लेऑफमध्ये
Published : May 17, 2026 at 7:53 PM IST
धर्मशाळा RCB Beat PBKS : आयपीएल 2026 च्या 61व्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं पंजाब किंग्सचा 23 धावांनी पराभव केला. या विजयासह, आरसीबी या हंगामात प्लेऑफमध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. मात्र, पंजाब किंग्सचं अव्वल चारमध्ये टिकून राहण्याचं आता आव्हानात्मक दिसत आहे. प्रथम फलंदाजी करताना, सामन्यात आरसीबीनं 4 गडी गमावून 222 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, पंजाबचा डाव 20 षटकांत 199 धावांपर्यंत मर्यादित राहिला.
आरसीबीनं केल्या 222 धावा : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना आरसीबीनं 61व्या सामन्यात पंजाब किंग्ससमोर विजयासाठी 223 धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं. या डावात विराट कोहली आणि व्यंकटेश अय्यर यांनी शानदार अर्धशतकं झळकावली. पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरनं नाणेफेक जिंकून आरसीबीला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. प्रत्युत्तरात, आरसीबीनं निर्धारित षटकांमध्ये 4 गडी गमावून 222 धावा केल्या.
कोहलीची आणखी एक शानदार खेळी : जेकब बेथेल आणि विराट कोहलीनं डावाची सुरुवात केली आणि 14 चेंडूंमध्ये 21 धावा केल्या. बेथेल बाद होण्यापूर्वी 7 चेंडूंमध्ये 2 चौकारांसह 11 धावा केल्या. त्यानंतर, कोहली आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 41 चेंडूंमध्ये 76 धावांची भागीदारी करुन संघाला 97 धावांपर्यंत पोहोचवले. त्यानंतर पडिक्कल बाद होण्यापूर्वी 25 चेंडूंमध्ये 3 षटकार आणि 4 चौकारांसह 45 धावा केल्या.
व्यंकटेश अय्यरची दमदार फलंदाजी : पडिक्कलच्या पुनरागमनानंतर, विराट कोहलीनं व्यंकटेश अय्यरसोबत सूत्रं हाती घेतली. या जोडीनं तिसऱ्या विकेटसाठी 35 चेंडूंमध्ये 60 धावा जोडून संघाला 157 धावांपर्यंत पोहोचवले. कोहलीनं 37 चेंडूंमध्ये 3 षटकार आणि 4 चौकारांसह 58 धावा केल्या. पहिल्या तीन विकेट पडल्यानंतर अय्यरनं टिम डेव्हिडच्या साथीनं डाव पुढं नेला.
