DC विरुद्ध मैदानात उतरताच RCB नं केला नवा विक्रम; चेन्नई-मुंबईलाही आतापर्यंत जमलं नाही
Published : April 18, 2026 at 5:17 PM IST
बंगळुरु RCB vs DC Match : गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामात आतापर्यंत उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून, त्यांनी पाचपैकी चार सामने जिंकले आहेत. आरसीबी या हंगामातील आपला सहावा सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळत आहे आणि आयपीएलच्या इतिहासात इतर कोणत्याही संघानं न साधलेला एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आता आयपीएलच्या इतिहासात एकाच मैदानावर 100 सामने खेळणारा पहिला संघ ठरला आहे.
आरसीबीचा बंगळुरुमध्ये 100वा आयपीएल सामना : आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचं घरचं मैदान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम आहे, जिथं त्यांनी पहिल्या हंगामापासून आपले घरचे सामने खेळले आहेत. जेव्हा आयपीएल 2026 मध्ये आरसीबीनं दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध सामना खेळला, तेव्हा तो बंगळुरुमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील त्यांचा 100वा सामना होता. यासह, आरसीबी आयपीएलमध्ये हा पराक्रम करणारा पहिला संघ ठरला. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं इथं 99 सामने खेळले होते, ज्यात त्यांनी 49 सामने जिंकले आणि 46 गमावले. याशिवाय, चार सामन्यांचा निकाल लागला नाही.
𝗔 𝗖𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝘆 𝗼𝗳 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗗𝗮𝘆𝘀 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗻𝗮𝘀𝘄𝗮𝗺𝘆. 💯❤️— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 18, 2026
A hundred nights of support, belief, and moments that stayed long after the lights went out. 🫶
Through every high and low, you’ve made this more than just a ground, you’ve made it home, 12th Man… pic.twitter.com/BuBpWPZq7y
आयपीएलमध्ये एकाच मैदानावर सर्वाधिक सामने खेळणारे संघ :
- रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु - 100 सामने (एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूर)
- कोलकाता नाइट रायडर्स - 98 सामने (ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता)
- मुंबई इंडियन्स - 95 सामने (वानखेडे स्टेडियम, मुंबई)
- दिल्ली कॅपिटल्स - 89 सामने (अरुण जेटली स्टेडियम, बंगळूर)
- चेन्नई सुपर किंग्स - 80 सामने (एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई)
कोहली स्वस्तात बाद : दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या या सामन्यात नाणेफेक हरल्यानंतर आरसीबी प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरली. सर्वांच्या नजरा विराट कोहलीवर होत्या, पण त्याची बॅट शांत राहिली. कोहली 13 चेंडूंमध्ये तीन चौकार मारत 19 धावांच्या वैयक्तिक धावसंख्येसह पॅव्हेलियनमध्ये परतला.
हेही वाचा :