कोहलीचं विराट शतक, आरसीबीची विजयासह अव्वल स्थानी झेप; KKR चं पॅक अप

आयपीएल 2026 च्या 57व्या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्स रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुकडून 6 गडी राखून पराभूत झाला.

कोहलीचं विराट शतक, आरसीबीची विजयासह अव्वल स्थानी झेप (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 9:28 AM IST

रायपूर RCB Beat KKR : आयपीएल 2026 च्या 57व्या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्स रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुकडून 6 गडी राखून पराभूत झाला. शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पावसामुळं सामन्याला उशीर झाला. मात्र, षटकांमध्ये कोणतीही कपात करण्यात आली नाही. प्रथम फलंदाजी करताना केकेआरनं 4 गडी गमावून 192 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, विराट कोहलीच्या शतकामुळं आरसीबीनं शेवटच्या षटकात लक्ष्य गाठलं. या विजयामुळं आरसीबीचे 12 सामन्यांत 16 गुण झाले असून ते गुणतालिकेत अव्वल स्थानी पोहोचले आहेत. गुजरात टायटन्सचंही 16 गुण आहेत, पण आरसीबीचा नेट रन रेट चांगला आहे. दरम्यान, केकेआर 11 सामन्यांत 9 गुणांसह आठव्या क्रमांकावर आहे.

विराट कोहलीनं केल्या 105 धावा : मागील दोन सामन्यांमध्ये विराट कोहली शून्यावर बाद झाला होता. मात्र, या सामन्यात त्यानं जोरदार फलंदाजी केली. वैभव अरोराच्या दुसऱ्या षटकात चार चौकार मारुन त्यानं आपला इरादा स्पष्ट केला. त्यानं 58 चेंडूंमध्ये आपलं 9वं आयपीएल आणि 10वं टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतक पूर्ण केलं. विराट 105 धावांवर नाबाद राहिला. त्यानं आपल्या 60 चेंडूंच्या खेळीत 11 चौकार आणि तीन षटकार मारले. यादरम्यान, विराट कोहलीनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये आपल्या 14,000 धावा देखील पूर्ण केल्या.

पडिक्कलसोबत कोहलीची दमदार भागीदारी : लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेला जेकब बेथेल पहिल्याच षटकात अनेक वेळा फसला. त्यानंतर विराटने सूत्रे हाती घेतली. बेथेलला कार्तिक त्यागीनं 15 धावांवर बाद केलं. त्यानंतर विराटसोबत देवदत्त पडिक्कल सामील झाला. या दोघांनी 59 चेंडूंमध्ये 92 धावांची भागीदारी केली. पडिक्कलनं 27 चेंडूंमध्ये 39 धावा केल्या. त्याची विकेटही कार्तिक त्यागीनं घेतली. कर्णधार रजत पाटीदार 8 चेंडूंमध्ये केवळ 11 धावा करु शकला आणि टिम डेव्हिड 3 चेंडूंमध्ये केवळ 2 धावाच करु शकला. जितेश शर्मानं शेवटच्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारुन सामना संपवला. कार्तिक त्यागीनं तीन बळी घेतले.

केकेआरकडून रघुवंशीचं अर्धशतक : या सामन्यात केकेआरची सुरुवात चांगली झाली नाही, कारण 23 धावांवर फिन ॲलनच्या रुपानं त्यांनी पहिली विकेट गमावली. यानंतर फलंदाजीला आलेल्या अंगक्रिश रघुवंशीनं एक बाजू सांभाळत शेवटच्या षटकापर्यंत फलंदाजी केली, ज्यात त्यानं कॅमेरॉन ग्रीनसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 68 धावांची भागीदारी केली आणि त्यानंतर रिंकू सिंगसोबत 76 धावांची भागीदारी केली. या सामन्यात अंगक्रिश रघुवंशीच्या बॅटला 46 चेंडूंमध्ये 71 धावांची खेळी पाहायला मिळाली, याशिवाय रिंकू सिंगनं नाबाद 49 धावांची खेळी केली तर कॅमेरॉन ग्रीननं 32 धावांची खेळी केली. आरसीबीच्या गोलंदाजीवर भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम दार आणि जोश हेझलवूड यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेण्यात यश मिळवलं.

