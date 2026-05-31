RCB नं सलग दुसऱ्यांदा IPL जिंकत रचला इतिहास, कोहलीची दमदार खेळी; गुजरातच्या वॉशिंग्टनची 'सुंदर' खेळी व्यर्थ

IPL चा अंतिम सामना आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि गुजरात टायटन्स (GT) संघात अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 11:27 PM IST

अहमदाबाद IPL 2026 Final : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर, 17 वर्षांपासून आयपीएलचं विजेतेपद जिंकू शकला नव्हता, त्यांनी 2025 मध्ये पहिल्यांदा ही ट्रॉफी जिंकली आणि आता विजेतेपदाचं यशस्वीपणे रक्षण करत सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावलं आहे. आयपीएल 2026 च्या हंगामात, रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखालील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा सामना अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सशी झाला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना गुजरातनं 156 धावांचं लक्ष्य दिलं, जे त्यांनी 18 षटकांत 5 गडी गमावून पूर्ण केलं. या सामन्यात विराट कोहलीची फलंदाजी पाहायला मिळाली, ज्यानं लक्ष्याचा पाठलाग करताना शानदार अर्धशतकी खेळी केली.

कोहलीची अर्धशतकी खेळी : गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात आरसीबीसमोर विजयासाठी केवळ 156 धावांचं लक्ष्य होतं. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी विराट कोहली आणि व्यंकटेश अय्यर यांनी डावाची सुरुवात केली. त्या दोघांनी अवघ्या 4.3 षटकांत पहिल्या विकेटसाठी 62 धावांची सलामीची भागीदारी केली. या भागीदारीमुळं आरसीबीला अंतिम सामना सुरुवातीपासूनच एकतर्फी बनवण्यात मदत झाली. व्यंकटेश अय्यर 16 चेंडूंमध्ये 32 धावा करुन मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या देवदत्त पडिक्कलला केवळ एक धाव काढता आली आणि तो फार काही करू शकला नाही. आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारनंही 15 धावा केल्या, तर कृणाल पांड्यानंही केवळ एक धाव काढली.

जीटीकडून केवळ सुंदरची फलंदाजीत उत्कृष्ट खेळी : तत्पुर्वी अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सनं नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोत्तम कामगिरीची अपेक्षा असलेले शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी पूर्णपणे निराशा केली. पहिले सहा षटकं संपण्यापूर्वीच दोघंही पॅव्हेलियनमध्ये परतले. यानंतर, जीटी संघाकडून वॉशिंग्टन सुंदर हा एकमेव फलंदाज होता ज्यानं 37 चेंडूंमध्ये 50 धावा केल्या, तर इतर कोणत्याही फलंदाजाला 20 पेक्षा जास्त धावा करता आल्या नाहीत. आरसीबीकडून, रसिक सलाम दारनं गोलंदाजीत सर्वाधिक तीन बळी घेतले, तर भुवनेश्वर कुमार आणि जोश हेझलवूड यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर कृणाल पांड्यानं एक बळी घेतला.

