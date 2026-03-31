ETV Bharat / sports

पहिल्याच सामन्यात राजस्थानचा राजेशाही विजय; 12 वर्षे जुना रेकॉर्ड मोडत चेन्नईला धुतलं

आयपीएल 2026 च्या तिसऱ्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सनं चेन्नई सुपर किंग्सला 8 गडी राखून पराभूत केलं.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी RR Biggest Win : आयपीएल 2026 च्या तिसऱ्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सनं चेन्नई सुपर किंग्सला 8 गडी राखून पराभूत केलं. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सनं 12.1 षटकांत 128 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं. यासह आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वाधिक चेंडू शिल्लक असताना मिळवलेला हा राजस्थान रॉयल्सचा सर्वात मोठा विजय ठरला आहे. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सनं 47 चेंडू शिल्लक असताना सामना जिंकला. यापूर्वी, राजस्थान रॉयल्सचा सर्वात मोठा विजय 2014 मध्ये आरसीबीविरुद्ध 42 चेंडू शिल्लक असताना नोंदवला गेला होता. अशाप्रकारे राजस्थाननं स्वतःचाच 12 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.

राजस्थाननं चेन्नईला 16व्यांदा पराभूत केलं : राजस्थान रॉयल्सनं आणखी एक मोठी कामगिरी केली आहे. चेन्नईविरुद्ध सर्वाधिक विजय मिळवणाऱ्या संघांच्या यादीत राजस्थान आता पंजाबच्या बरोबरीत आहे. दोन्ही संघांनी चेन्नईला प्रत्येकी 16 वेळा पराभूत केले आहे. चेन्नईविरुद्ध सर्वाधिक विजयांचा विक्रम मुंबई इंडियन्सच्या नावावर आहे, त्यांनी मुंबईला 21 वेळा पराभूत केलं आहे.

शिल्लक चेंडूंनुसार राजस्थानचे सर्वात मोठे विजय :

  • 2026 मध्ये CSK विरुद्ध (47 चेंडू)*
  • 2014 मध्ये RCB विरुद्ध (41 चेंडू)
  • 2023 मध्ये KKR विरुद्ध (41 चेंडू)
  • 2011 मध्ये KTK विरुद्ध (35 चेंडू)
  • 2008 मध्ये CSK विरुद्ध (34 चेंडू)

चेन्नईची निराशजनक फलंदाजी : गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, जो योग्य ठरला. प्रथम फलंदाजी करताना चेन्नई सुपर किंग्सची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर संजू सॅमसन आणि कर्णधार ऋतुराज गायकवाड प्रत्येकी 6 धावांवर लवकर बाद झाले. मधल्या फळीत, सरफराज खान (17) आणि कार्तिक शर्मा (18) यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते मोठा प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरले. अखेरीस, जेमी ओव्हरटननं 36 चेंडूंमध्ये 43 धावा करुन संघाला एका सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलं, परंतु त्याला दुसऱ्या टोकाकडून पुरेशी साथ मिळाली नाही आणि संघ 19.4 षटकांत 127 धावांवर सर्वबाद झाला. राजस्थान रॉयल्सकडून नंद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

वैभव सूर्यवंशीचं वादळी अर्धशतक : 128 धावांच्या छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना राजस्थान रॉयल्सनं धडाकेबाज सुरुवात केली. यशस्वी जैस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी 38 चेंडूंमध्ये पहिल्या विकेटसाठी 75 धावा जोडून सामन्याला पूर्णपणे एकतर्फी बनवलं. वैभव सूर्यवंशीनं स्फोटक फलंदाजी करत अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. त्यानं चार चौकार आणि पाच षटकारांसह 17 चेंडूंमध्ये 52 धावा ठोकल्या. दरम्यान, यशस्वी जैस्वालनं 36 चेंडूंमध्ये नाबाद 38 धावा करुन एका बाजूनं डाव सांभाळला. या खेळीमुळं राजस्थान रॉयल्सनं अवघ्या 12.1 षटकांत लक्ष्य गाठलं आणि 8 गडी राखून दणदणीत विजय नोंदवला. चेन्नई सुपर किंग्सकडून अंशुल कंबोज हा एकमेव गोलंदाज होता, ज्यानं दोन बळी घेतले.

TAGGED:

RAJSTHAN ROYALS VS CHENNAI
BIGGEST WIN IN IPL
RR BIGGEST WIN IN IPL
BALLS REMAINING BIGGEST WIN
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.