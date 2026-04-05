बिश्नोईच्या फिरकीत अडकले गुजरातचे 'टायटन्स'; राजस्थानचा सलग दुसरा 'रॉयल' विजय
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेला गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील सामना आयपीएल 2026 मधील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक ठरला.
Published : April 5, 2026 at 12:03 AM IST
अहमदाबाद RR Beat GT : येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेला गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील सामना आयपीएल 2026 मधील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक ठरला. राजस्थाननं सामन्याच्या शेवटच्या चेंडूवर 6 धावांनी विजय मिळवला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्सनं 6 गडी गमावून 210 धावा केल्या. शेवटच्या षटकात विजयासाठी 11 धावांची गरज असताना, गुजरातनं 4 धावा केल्या. तुषार देशपांडेनं केवळ चार धावा देऊन राजस्थान रॉयल्सला विजय मिळवून दिला. यासह गुजरातला 8 गडी गमावून केवळ 204 धावा करता आल्या. हंगामातील हा राजस्थानचा दुसरा विजय आहे, तर गुजरातनं आपले दोन्ही सामने गमावले आहेत.
ध्रुव जुरेल आणि यशस्वी जैस्वाल यांची अर्धशतकं : सामन्यात नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजस्थान रॉयल्सनं चांगली सुरुवात केली. यशस्वी जैस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी पहिल्या विकेटसाठी 70 धावा जोडल्या. वैभवनं 18 चेंडूंमध्ये 31 धावा केल्या, तर जैस्वालनं 36 चेंडूंमध्ये 55 धावा केल्या. ध्रुव जुरेल संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. त्यानं पाच चौकार आणि पाच षटकारांच्या मदतीनं 42 चेंडूंमध्ये 75 धावा केल्या. तर कगिसो रबाडा गुजरातसाठी सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्यानं चार षटकांत 42 धावा देऊन 2 बळी घेतले.
चांगल्या सुरुवातीनंतर गुजरातची घसरगुंडी : 211 धावांचं लक्ष्य गाठताना गुजरात टायटन्सनं शानदार सुरुवात केली. साई सुदर्शन आणि कुमार कुशाग्र यांनी पहिल्या विकेटसाठी 78 धावा जोडल्या. मात्र, कुशाग्र 18 धावा करुन बाद झाला. त्यानंतर सुदर्शननं मैदानात चौफेर फटकेबाजी केली. त्यानं 44 चेंडूंमध्ये 73 धावांची शानदार खेळी केली. त्याच्या बाद झाल्यानंतर संघ अडचणीत सापडला आणि ठराविक अंतरानं विकेट पडत गेल्या. त्यानंतर रशीद खाननं 24 आणि कागिसो रबाडानं नाबाद 23 धावा करुन संघाच्या आशा जिवंत ठेवल्या. मात्र, शेवटच्या षटकात तुषार देशपांडेच्या गोलंदाजीनं यजमानांना 204/8 धावांवर रोखलं, ज्यामुळं राजस्थान रॉयल्सला या हंगामातील आपला सलग दुसरा विजय मिळाला. रवी बिश्नोईनं गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी करत जीटीच्या चार फलंदाजांना बाद केलं.
