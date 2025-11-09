आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठा ट्रेड! धोनीचा जिगरी सोडणार संघाची साथ?
आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठा खेळाडूंचा ट्रेड लवकरच घडणार आहे. यादरम्यान एक मोठी बातमी समोर आली आहे.
Published : November 9, 2025 at 3:30 PM IST
मुंबई IPL 2026 Trade : आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठा खेळाडूंचा ट्रेड लवकरच घडणार आहे. गेल्या काही काळापासून संजू सॅमसन राजस्थान रॉयल्स संघ सोडून दुसऱ्या संघात सामील झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. चेन्नई सुपर किंग्ज हे पहिलं नाव होतं ज्याचा विचार केला जात होता. आता, असं वृत्त आहे की रवींद्र जडेजा त्याच्या जागी राजस्थान रॉयल्सला घेऊन जाऊ शकतो आणि संजू सीएसकेमध्ये सामील होऊ शकतो. जर असं झालं तर आयपीएल 2026 च्या आधी चाहत्यांसाठी हे एक मोठं आश्चर्य असेल.
🚨 Sanju Samson to be traded for Ravindra Jadeja? 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) November 9, 2025
Cricbuzz can confirm that Chennai Super Kings and Rajasthan Royals are seriously pursuing the trade. Over the last few days the trade deal has come into the realm of active negotiations #IPL2026 pic.twitter.com/bREGgpOTWZ
संजू आणि जडेजा संघ बदलतील का? : आयपीएल 2026 च्या लिलावापूर्वी, आश्चर्यकारक बातम्या समोर येत आहेत. क्रिकबझनं वृत्त दिलं आहे की चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्समध्ये गंभीर ट्रेड चर्चा सुरु आहेत. रवींद्र जडेजा आणि संजू सॅमसन हे प्रत्येकी 18 कोटी रुपयांचे खेळाडू आहेत. राजस्थान रॉयल्स त्यांच्यामध्ये थेट एक्सचेंज नको आहे. आरआरला दुसरा खेळाडू शोधायचा आहे. म्हणूनच हा करार रखडला आहे. बातम्यांमधून असं दिसून येतं की आरआरला या ट्रेड डीलमध्ये जडेजा व्यतिरिक्त डेवाल्ड ब्रेव्हिस हवा आहे.
काय होणार : राजस्थान रॉयल्सचे मालक मनोज बडाले मुंबईत आहेत आणि चेन्नई सुपर किंग्जशी वाटाघाटी करण्यास इच्छुक आहेत. ब्रेव्हिसच्या जागी दुसरा खेळाडू घेण्यास आरआर देखील तयार आहे. सीएसकेचा असा विश्वास आहे की जडेजा हा जगातील महान खेळाडूंपैकी एक आहे आणि त्याच्याशी व्यवहार करणं हा स्वतःमध्ये एक महत्त्वाचा करार असेल. जर आरआर फक्त जडेजा घेण्यास सहमत असेल तर करार अंतिम होईल. जर असं झालं नाही तर रवींद्र सीएसकेसोबत राहू शकतो आणि संजू आरआरसोबत राहू शकतो.
Jadeja denied for a trade - If it will happen it will be a All Cash Deal- Sanju want to Join CSK— Rohit Juglan (@rohitjuglan) November 9, 2025
लवकरच होणार निर्णय : आयपीएल 2026 चा लिलाव डिसेंबरच्या मध्यात होणार आहे. वृत्तानुसार, सर्व संघांनी 15 नोव्हेंबरपूर्वी त्यांच्या रिटेन्शन लिस्ट जाहीर कराव्यात, ज्यामध्ये ते कोणत्या खेळाडूंना सोडत आहेत हे नमूद करावं लागेल. सध्या, फक्त सहा दिवस शिल्लक आहेत आणि त्यापूर्वी, आरआर आणि सीएसकेला ट्रेडबाबत निष्कर्ष काढावा लागेल. याशिवाय, काही ट्रेड देखील पाहता येतील.
