प्रफुल-शकिबच्या गोलंदाजीसमोर राजस्थानच्या फलंदाजांची शरणागती; RR चा हंगामातील पहिला पराभव
आयपीएल 2026 च्या 21व्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादनं राजस्थान रॉयल्सला 57 धावांनी पराभूत केलं. रियान परागच्या कर्णधारपदाखाली राजस्थानचा हा पहिला पराभव आहे.
Published : April 14, 2026 at 12:08 AM IST
हैदराबाद SRH Beat RR by 57 Runs : आयपीएल 2026 च्या 21व्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादनं राजस्थान रॉयल्सला 57 धावांनी पराभूत केलं. रियान परागच्या कर्णधारपदाखाली राजस्थानचा हा पहिला पराभव आहे. राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर प्रथम खेळताना सनरायझर्स हैदराबादनं 6 गडी गमावून 216 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात राजस्थाननं पहिल्या तीन षटकांतच 5 गडी गमावले. परिणामी त्यांचा डाव 19व्या षटकात 159 धावांवर संपला. चार सामन्यांनंतर या हंगामातील राजस्थानचा हा पहिला पराभ आहे. संघ 8 गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी कायम आहे. तर हैदराबादचा 5 सामन्यांतील हा दुसरा विजय आहे.
प्रफुल हिंगे आणि शकिब हुसेन गोलंदाजीचे हिरो : IPL पदार्पण करणाऱ्या नागपूरकर प्रफुल हिंगेनं पहिल्याच षटकात राजस्थान रॉयल्सच्या वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल आणि लुआन-ड्रे प्रिटोरियस यांना बाद केलं. तिघंही शुन्यावर बाद झाले. आयपीएलच्या डावाच्या पहिल्याच षटकात गोलंदाजानं तीन बळी घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पुढच्याच षटकात, पदार्पण करणाऱ्या शकिब हुसेननं यशस्वी जैस्वालला (1) बाद केलं. तिसऱ्या षटकात, प्रफुलनं रियान परागला बाद करुन राजस्थानची धावसंख्या 5 बाद 9 अशी केली.
फरेरा-जडेजांनी काहीसा डाव सावरला : यानंतर डोनोव्हान फरेरा आणि रवींद्र जडेजा यांनी ही घसरण थांबवली. त्यांनी 118 धावांची शतकी भागीदारी केली. फरेरानं आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, पण त्याला सलग षटकार आणि चौकार मारण्यात अपयश आले. 15 व्या षटकात शकिबनं फरेराला बाद करुन ही भागीदारी तोडली. त्यानं 44 चेंडूंमध्ये 69 धावा केल्या. पुढच्याच षटकात रवींद्र जडेजा 45 धावांवर बाद झाला. शकिबनं 24 धावांत 4 बळी घेतले, तर प्रफुलनं 34 धावांत 4 बळी घेतले.
कर्णधार इशान किशनचं शतक हुकलं : तत्पुर्वी नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, सनरायझर्स हैदराबादला सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर अभिषेक शर्माच्या रुपानं मोठा धक्का बसला. तो जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानंतर, कर्णधार इशान किशननं ट्रॅव्हिस हेडसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 40 चेंडूंमध्ये 55 धावांची भागीदारी केली. हेड 18 चेंडूंमध्ये 3 चौकारांसह 18 धावा काढुन बाद झाला. त्यानंतर इशाननं हेनरिक क्लासेनसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 39 चेंडूंमध्ये 88 धावा जोडून संघाला मजबूत स्थितीत आणलं. इशान किशनचं दुसरं आयपीएल शतक केवळ 9 धावांनी हुकलं. त्यानं 44 चेंडूंमध्ये 6 षटकार आणि 8 चौकारांसह 91 धावा केल्या.
किशन बाद झाल्यानंतर नितीश रेड्डीनं हेनरिक क्लासेनसोबत (40 धावा) चौथ्या विकेटसाठी 19 धावा आणि सलील अरोरासोबत पाचव्या विकेटसाठी 33 धावा जोडल्या. नितीश रेड्डी 13 चेंडूंत 4 षटकारांसह 28 धावा करून बाद झाला, तर सलील अरोरानं 13 चेंडूंत 4 चौकारांसह नाबाद 24 धावा केल्या. राजस्थान रॉयल्सकडून जोफ्रा आर्चरनं 2 बळी घेतले, तर संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे आणि रियान पराग यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.
