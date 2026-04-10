IPL मध्ये आज 'रॉयल रंबल'... कोणता संघ विजयी लय कायम ठेवणार?
आयपीएलचा 16वा सामना आज राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यात खेळला जाईल. या हंगामात हे दोन्ही संघ अद्याप अपराजित आहेत.
Published : April 10, 2026 at 9:58 AM IST
गुवाहाटी RR vs RCB Match Today : आयपीएलचा 16वा सामना आज राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यात खेळला जाईल. या हंगामातील सर्वात फॉर्मात असलेले दोन संघ गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर सायंकाळी 7:30 वाजता भिडतील. या सामन्याची नाणेफेक सायंकाळी 7:00 वाजता होईल. आपले पहिले तीन सामने जिंकून राजस्थान संघ गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. या संघानं चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टायटन्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यावर विजय मिळवला आहे. दुसरीकडे, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनंही सनरायझर्स हैदराबाद आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्याविरुद्ध सलग दोन सामने जिंकले आहेत. आता आज कोणता संघ आपली विजयी लय कायम ठेवतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
राजस्थानची गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्ही मजबूत : राजस्थान रॉयल्स या हंगामात उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. संघानं आतापर्यंतच्या तिन्ही सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली असून गुणतालिकेत अव्वल स्थान कायम राखलं आहे. या हंगामात राजस्थानची फलंदाजी खूपच मजबूत दिसत आहे. आघाडीची फळी संघाला सातत्यानं चांगली सुरुवात करुन देत आहे, तर मधल्या फळीनंही आपली जबाबदारी पार पाडली आहे आणि मोठी धावसंख्या उभारण्यात यश मिळवलं आहे. संघाचा दृष्टिकोन आक्रमक राहिला आहे. संघाची गोलंदाजीही संतुलित दिसत आहे. संघातील नवीन चेंडूनं गोलंदाजी करणारे गोलंदाज जागतिक दर्जाचे आहेत. जोफ्रा आर्चर आणि नंद्रे बर्गर नवीन चेंडूनं गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतात. एकूणच राजस्थान रॉयल्स या हंगामात एक मजबूत आणि संतुलित संघ म्हणून उदयास आला आहे.
बंगळुरुचाही उत्कृष्ट फॉर्म कायम : बंगळुरुनं आतापर्यंतच्या सामन्यांमध्ये संतुलित कामगिरी दाखवली आहे आणि गुणतालिकेत आपलं मजबूत स्थान कायम राखलं आहे. संघाची फलंदाजीची फळी खूप मजबूत आहे. आघाडीची फळी सातत्यानं धावा करत संघाला चांगली सुरुवात करुन देत आहे. मधली फळीसुद्धा महत्त्वाच्या क्षणी योगदान देत आहे आणि संघ मोठी धावसंख्या उभारण्यात यशस्वी ठरला आहे. गोलंदाजीतही संघ चांगली कामगिरी करत आहे.
राजस्थानविरुद्ध आरसीबीचं पारडं थोडं जड : आयपीएलच्या इतिहासात, जेव्हा राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यातील हेड टू हेड सामन्यांचा विचार केला जातो, तेव्हा आरसीबीचं पारडं थोडं जड आहे. इंडियन प्रीमियर लीगच्या इतिहासात या दोन संघांमध्ये एकूण 34 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 17, तर राजस्थान रॉयल्सनं 14 सामने जिंकले आहेत. याशिवाय, तीन सामने रद्द झाले आहेत. गेल्या आयपीएल हंगामात हे दोन संघ दोनदा आमनेसामने आले होते, ज्यात आरसीबीनं दोन्ही सामने जिंकले होते.
गुवाहाटीची खेळपट्टी कशी असेल : गुवाहाटीची खेळपट्टी लाल मातीची असून साधारणपणे सपाट आहे, ज्यामुळं जास्त धावा होण्यास मदत होते. खेळपट्टीवर गवताचा पातळ थर आहे, त्यामुळं संध्याकाळच्या वेळी असलेल्या ओलाव्याचा वेगवान गोलंदाजांना फायदा होऊ शकतो. दोन्ही संघांकडे उत्कृष्ट वेगवान गोलंदाज आहेत. त्यामुळं, जय-पराजयातील फरक गोलंदाजांवर अवलंबून असेल. सुरुवातीच्या षटकांनंतर खेळपट्टी फलंदाजीसाठी सोपी होईल. रात्री मैदानावर दव पडल्याचा परिणाम दिसेल, ज्यामुळं धावांचा पाठलाग करणं सोपं होईल. नाणेफेक जिंकल्यानंतर कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेईल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
राजस्थान रॉयल्स : रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायेर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, रविंद्र जडेजा, सॅम कुरन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई आणि संदीप शर्मा.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : रजत पाटीदार (कर्णधार), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा, जेकब बेथेल, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम दार, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, यश दयाल, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जेकब डफी, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, विक्की ओस्टवाल, सात्विक देसवाल
