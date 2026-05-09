जयपूर होणार 'बदलापूर'? राजस्थानविरुद्ध मागील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी गुजरात उतरणार मैदानात
Published : May 9, 2026 at 10:33 AM IST
जयपूर RR vs GT Match : इंडियन प्रीमियर लीगचा 52वा साखळी सामना आज राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर खेळवला जाईल. या हंगामातील दोन्ही संघांमधील हा दुसरा सामना असेल, यापूर्वी झालेल्या सामन्यात राजस्थान संघानं 6 धावांनी विजय मिळवला होता. त्यामुळं, गुजरात टायटन्स हा सामना जिंकून केवळ आपल्या पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत, तर त्यांना गुणतालिकेत थेट दुसऱ्या स्थानावर जाण्याची संधीही मिळेल.
यंदाच्या हंगामात दोन्ही संघांची कामगिरी कशी : सध्याच्या आयपीएल हंगामात दोन्ही संघांच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीबद्दल बोलायचं झाल्यास, राजस्थान रॉयल्सनं 10 सामने खेळले असून, त्यापैकी सहा जिंकले आहेत आणि केवळ चार गमावले आहेत. त्यांचे 12 गुण असून ते सध्या गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहेत. तर दुसरीकडे, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील गुजरात टायटन्सनं आतापर्यंतच्या 10 सामन्यांपैकी सहा जिंकले असून ते 12 गुणांसह पाचव्या स्थानावर आहेत.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील आमनेसामनेचा रेकॉर्ड स्पष्टपणे जबरदस्त राहिला आहे. आयपीएलमध्ये या दोन संघांमध्ये एकूण नऊ सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात राजस्थान रॉयल्सनं फक्त तीन, तर गुजरात टायटन्सनं सहा सामने जिंकले आहेत. जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर हे दोन संघ तीन वेळा आमनेसामने आले आहेत, ज्यात राजस्थान रॉयल्सनं फक्त एक, तर गुजरात टायटन्सनं दोन सामने जिंकले आहेत.
वैभव सूर्यवंशी आणि शुभमन गिलवर असेल लक्ष : या सामन्यात लक्ष वेधून घेणारे दोन खेळाडू म्हणजे 15 वर्षीय राजस्थान रॉयल्सचा सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आणि गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल. वैभवनं या हंगामात 400 हून अधिक धावा करुन आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे, तर शुभमन गिलदेखील या हंगामात उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्यामुळं, या दोघांच्या कामगिरीवरच या सामन्याचा निकाल मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- राजस्थान रॉयल्स : रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायेर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, रविंद्र जडेजा, सॅम कुरन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई आणि संदीप शर्मा.
- गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), अनुज रावत, जॉस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बँटन, पृथ्वी राज यारा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान.
