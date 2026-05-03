ऐन IPL मध्ये राजस्थान रॉयल्सची विक्री; ₹156600000000 मध्ये बड्या उद्योगपतींनी केलं खरेदी
Published : May 3, 2026 at 3:57 PM IST
जयपूर Rajasthan Royals : आयपीएल (IPL) फ्रँचायझी राजस्थान रॉयल्स (RR) संदर्भात एक मोठा व्यावसायिक करार समोर आला आहे. उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल आणि आदित्य मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील मित्तल कुटुंबानं, आदर पूनावाला यांच्या भागीदारीत राजस्थान रॉयल्स विकत घेण्याचा करार केला आहे.
🚨 BREAKING— Cricbuzz (@cricbuzz) May 3, 2026
Lakshmi Mittal has announced the acquisition of Rajasthan Royals franchise.
Adar Poonawalla and Manoj Badale are part of the consortium that has acquired the franchise for $1.65 billion. pic.twitter.com/MiZ5piwzrP
किती रुपयांत खरेदी केली फ्रँचायझी : या कराराचं एकूण मूल्य अंदाजे 15,660 कोटी रुपये असल्याचं वृत्त आहे. यामध्ये केवळ आयपीएल संघाचाच नव्हे, तर दक्षिण आफ्रिकेचा पार्ल रॉयल्स आणि कॅरिबियन प्रीमियर लीग संघ बार्बाडोस रॉयल्स यांचाही समावेश आहे. हा करार पूर्ण झाल्यावर, मित्तल कुटुंबाकडे अंदाजे 75 टक्के हिस्सा असेल, तर आदर पूनावाला यांच्याकडे अंदाजे 18 टक्के हिस्सा राहील. उर्वरित अंदाजे 7 टक्के हिस्सा मनोज बदाळे यांच्यासह विद्यमान गुंतवणूकदारांकडे असेल. बदाळे संघाशी संबंधित राहतील आणि फ्रँचायझीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
बीसीसीआयची मंजुरी मिळाणं बाकी : मात्र, हा करार अद्याप पूर्णपणे अंतिम झालेला नाही. यासाठी अद्याप भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI), भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) आणि आयपीएल नियामक परिषदेसह इतर नियामक संस्थांकडून मंजुरी मिळणं आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या करारानंतर, लक्ष्मी निवास मित्तल, आदित्य मित्तल, वनिषा मित्तल भाटिया, आदर पूनावाला आणि मनोज बदाळे हे राजस्थान रॉयल्सच्या संचालक मंडळात सामील होतील.
🚨 RAJASTHAN ROYALS GOES TO THE MITTAL FAMILY AND ADAR POONAWALA. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 3, 2026
- RR has been sold for 15,660cr with 75% stake goes to ArcelorMittal, 18% stake to Adar Poonawala and 7% remains with the existing owner including Manoj Badale. pic.twitter.com/TDGmi4qr5l
काय म्हणालं मित्तल कुटुंब : या प्रसंगी लक्ष्मी मित्तल म्हणाले की, त्यांचं राजस्थानशी घनिष्ठ नातं आहे आणि क्रिकेट त्यांच्या हृदयाच्या खूप जवळ आहे, त्यामुळं राजस्थान रॉयल्सपेक्षा चांगला संघ असूच शकत नाही. आदित्य मित्तल यांनी आयपीएलला जगातील सर्वात मोठ्या क्रीडा लीगपैकी एक संबोधत, या संघाचा भाग होण्यासाठी आपण अत्यंत उत्सुक असल्याचं सांगितलं. आदर पूनावाला यांनीही या गुंतवणुकीबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि सांगितलं की, राजस्थान रॉयल्स ही एक मजबूत वारसा असलेली फ्रँचायझी आहे, ज्याला पुढं नेण्यासाठी त्यांना योगदान द्यायचं आहे.
राजस्थानची कामगिरी कशी : आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सनं आतापर्यंत दमदार कामगिरी केली आहे. त्यांनी 10 सामने खेळले असून, त्यापैकी सहा सामने जिंकले आहेत. चार सामने त्यांच्या बाजूनं लागले नसले तरी, ते प्लेऑफच्या जागेसाठी प्रबळ दावेदार दिसत आहेत. ही त्यांच्या नवीन मालकांसाठी एक सकारात्मक बातमी आहे.
