ETV Bharat / sports

ऐन IPL मध्ये राजस्थान रॉयल्सची विक्री; ₹156600000000 मध्ये बड्या उद्योगपतींनी केलं खरेदी

आयपीएल (IPL) फ्रँचायझी राजस्थान रॉयल्स (RR) संदर्भात एक मोठा व्यावसायिक करार समोर आला आहे.

Rajasthan Royals
राजस्थान रॉयल्स (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपूर Rajasthan Royals : आयपीएल (IPL) फ्रँचायझी राजस्थान रॉयल्स (RR) संदर्भात एक मोठा व्यावसायिक करार समोर आला आहे. उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल आणि आदित्य मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील मित्तल कुटुंबानं, आदर पूनावाला यांच्या भागीदारीत राजस्थान रॉयल्स विकत घेण्याचा करार केला आहे.

किती रुपयांत खरेदी केली फ्रँचायझी : या कराराचं एकूण मूल्य अंदाजे 15,660 कोटी रुपये असल्याचं वृत्त आहे. यामध्ये केवळ आयपीएल संघाचाच नव्हे, तर दक्षिण आफ्रिकेचा पार्ल रॉयल्स आणि कॅरिबियन प्रीमियर लीग संघ बार्बाडोस रॉयल्स यांचाही समावेश आहे. हा करार पूर्ण झाल्यावर, मित्तल कुटुंबाकडे अंदाजे 75 टक्के हिस्सा असेल, तर आदर पूनावाला यांच्याकडे अंदाजे 18 टक्के हिस्सा राहील. उर्वरित अंदाजे 7 टक्के हिस्सा मनोज बदाळे यांच्यासह विद्यमान गुंतवणूकदारांकडे असेल. बदाळे संघाशी संबंधित राहतील आणि फ्रँचायझीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

बीसीसीआयची मंजुरी मिळाणं बाकी : मात्र, हा करार अद्याप पूर्णपणे अंतिम झालेला नाही. यासाठी अद्याप भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI), भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) आणि आयपीएल नियामक परिषदेसह इतर नियामक संस्थांकडून मंजुरी मिळणं आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या करारानंतर, लक्ष्मी निवास मित्तल, आदित्य मित्तल, वनिषा मित्तल भाटिया, आदर पूनावाला आणि मनोज बदाळे हे राजस्थान रॉयल्सच्या संचालक मंडळात सामील होतील.

काय म्हणालं मित्तल कुटुंब : या प्रसंगी लक्ष्मी मित्तल म्हणाले की, त्यांचं राजस्थानशी घनिष्ठ नातं आहे आणि क्रिकेट त्यांच्या हृदयाच्या खूप जवळ आहे, त्यामुळं राजस्थान रॉयल्सपेक्षा चांगला संघ असूच शकत नाही. आदित्य मित्तल यांनी आयपीएलला जगातील सर्वात मोठ्या क्रीडा लीगपैकी एक संबोधत, या संघाचा भाग होण्यासाठी आपण अत्यंत उत्सुक असल्याचं सांगितलं. आदर पूनावाला यांनीही या गुंतवणुकीबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि सांगितलं की, राजस्थान रॉयल्स ही एक मजबूत वारसा असलेली फ्रँचायझी आहे, ज्याला पुढं नेण्यासाठी त्यांना योगदान द्यायचं आहे.

राजस्थानची कामगिरी कशी : आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सनं आतापर्यंत दमदार कामगिरी केली आहे. त्यांनी 10 सामने खेळले असून, त्यापैकी सहा सामने जिंकले आहेत. चार सामने त्यांच्या बाजूनं लागले नसले तरी, ते प्लेऑफच्या जागेसाठी प्रबळ दावेदार दिसत आहेत. ही त्यांच्या नवीन मालकांसाठी एक सकारात्मक बातमी आहे.

हेही वाचा :

  1. 9 सामन्यांत 7 पराभव... पाचवेळा आयपीएल जिंकलेल्या मुंबईचं पॅकअप?
  2. नऊ दिवसांत चेन्नईविरुद्ध मुंबई दुसऱ्यांदा पराभूत; MI चं स्पर्धेतील आव्हान संपल्यात जमा
  3. 15 वर्षाच्या लेकराला आउट केल्यावर सेलिब्रेशन करणं पडलं महागात; कीवी खेळाडूला BCCI नं दिली वॉर्निंग

TAGGED:

RAJASTHAN ROYALS BROUGHT
RAJASTHAN ROYALS SALE PRICE
MITTAL FAMILY ADAR POONAWALLA
RAJASTHAN ROYALS DEALS
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.