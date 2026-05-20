वैभव सूर्यवंशीच्या वादळी खेळीच्या बळावर राजस्थानचा रॉयल विजय; प्लेऑफपासून एक पाऊल दूर

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 64वा सामना 19 मे रोजी जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला गेला.

वैभव सूर्यवंशी (IANS Photo)
Published : May 20, 2026 at 9:17 AM IST

जयपूर RR Beat LSG : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 64वा सामना 19 मे रोजी जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला गेला. राजस्थान रॉयल्सनं हा सामना 7 गडी राखून जिंकला. या विजयामुळं राजस्थान रॉयल्स 14 गुणांवर पोहोचला असून गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहे.

प्लेऑफची दावेदारी आणखी मजबूत : राजस्थान रॉयल्सची परिस्थिती आता बरीच सोपी झाली आहे. जर त्यांनी आपला पुढचा सामना जिंकला, तर नेट रन रेट किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता ते 16 गुणांसह प्लेऑफसाठी पात्र ठरतील. राजस्थान रॉयल्स व्यतिरिक्त, प्लेऑफच्या शर्यतीत असलेले उर्वरित चार संघ 16 गुणांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. राजस्थानचा पुढचा सामना 24 मे रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध आहे. मात्र, जर राजस्थान आपला पुढचा सामना हरला, तर बरंच काही इतर संघांवर अवलंबून असेल.

वैभव सूर्यवंशीची 93 धावांची धडाकेबाज खेळी : सामन्यात 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीनं पुन्हा एकदा शानदार फलंदाजी केली, मात्र त्याचं शतक केवळ 8 धावांनी हुकलं. वैभव सूर्यवंशीनं 38 चेंडूंचा सामना करत 244.74 च्या स्ट्राईक रेटनं 93 धावा केल्या. त्यानं आपल्या खेळीत 10 षटकार आणि 7 चौकार ठोकले. सूर्यवंशीनं या खेळीनं अनेक विक्रम रचले.

जुरेलचीही दमदार खेळी : या सामन्यात संघाचं नेतृत्व करणाऱ्या यशस्वी जैस्वालनं 23 चेंडूंमध्ये 43 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. यष्टीरक्षक-फलंदाज ध्रुव जुरेलनंही 53 धावांची शानदार खेळी केली आणि तो नाबाद परतला. लुहान ड्रे प्रिटोरियस 7 धावा करुन धावबाद झाला. डोनोव्हान फरेरा 16 धावांवर नाबाद राहिला. लखनऊकडून आकाश सिंग आणि मोहसिन खान यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला. राजस्थान रॉयल्सनं 19.1 षटकांत 221 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं.

मिचेस मार्शचं शतक हुकलं : तत्पुर्वी जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, यजमान राजस्थाननं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, लखनऊ सुपर जायंट्सनं 20 षटकांत 5 गडी गमावून 220 धावा केल्या. लखनऊसाठी मिचेल मार्शनं शानदार खेळी केली. तो शेवटच्या षटकात जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानं 11 चौकार आणि 5 षटकारांच्या मदतीनं 57 चेंडूंमध्ये 97 धावा केल्या. राजस्थानकडून यश राज पुंजानं 2 बळी घेतले, तर आर्चरनं एक बळी घेतला.

