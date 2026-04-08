महाराष्ट्राचं राजकारण बदलणाऱ्या शहरात राजस्थानचा मुंबईवर 'हल्ला बोल'; गुणतालिकेत अव्वल स्थानी झेप

आयपीएल 2026 च्या 13व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा राजस्थान रॉयल्सनं 27 धावांनी दारुण पराभव केला.

राजस्थान रॉयल्स (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 9:19 AM IST

गुवाहाटी Rajasthan Beat Mumbai : आयपीएल 2026 च्या 13व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा राजस्थान रॉयल्सनं 27 धावांनी दारुण पराभव केला. पावसामुळं बाधित झालेला हा सामना प्रत्येकी 11 षटकांचा करण्यात आला. यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थाननं अवघ्या 11 षटकांत 150 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, मुंबईला 9 गडी गमावून केवळ 123 धावाच करता आल्या. या हंगामातील मुंबईचा हा सलग दुसरा पराभव आहे. दरम्यान, राजस्थाननं सलग तिसरा विजय मिळवून गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं आहे.

राजस्थानची कसून गोलंदाजी : राजस्थानच्या फलंदाजांनी 150 धावा केल्या असल्या तरी, फलंदाजीत मजबूत असलेल्या मुंबई इंडियन्सच्या संघाविरुद्ध धावसंख्येचा बचाव करणं हा देखील एक महत्त्वाचा घटक होता. विशेषतः रवी बिश्नोईनं हार्दिक पांड्या (9) आणि तिलक वर्मा (14) यांना एकाच षटकात बाद केले. मुंबईकडून नमन धीर आणि शेर्फेन रदरफोर्ड यांनी प्रत्येकी 25 धावांचं योगदान दिले, परंतु विजय मिळवण्यासाठी ते पुरेसं नव्हतं. दरम्यान, रोहित शर्मा (5) आणि रायन रिकेल्टन (8) यांची सलामीची जोडी अपयशी ठरली.

यशस्वी जैस्वालची दमदार खेळी : सलामी फलंदाज यशस्वी जैस्वालच्या स्फोटक अर्धशतकाच्या जोरावर राजस्थान रॉयल्सनं पावसामुळं बाधित झालेल्या 11 षटकांच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सविरुद्ध तीन गडी गमावून 150 धावा केल्या. जैस्वालनं 32 चेंडूंमध्ये चार षटकार आणि 10 चौकारांसह नाबाद 77 धावा केल्या आणि वैभव सूर्यवंशीसोबत (39 धावा, 14 चेंडू, 5 षटकार, एक चौकार) पाच षटकांत 80 धावा जोडून रॉयल्सला दमदार सुरुवात करुन दिली.

अल्लाह गझनफरनं घेतले 2 बळी : फिरकी गोलंदाज अल्ला गझनफर मुंबईसाठी सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्यानं 21 धावांत दोन बळी घेतले. शार्दुल ठाकूरनंही 36 धावांत एक बळी घेतला. तत्पूर्वी, पावसामुळं सामना दोन तास 40 मिनिटं उशिरा सुरु झाला आणि तो प्रत्येकी 11 षटकांचा खेळवण्यात आला. मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्यानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर जैस्वाल आणि सूर्यवंशी यांनी पॉवर प्लेच्या 3.2 षटकांत एकही गडी न गमावता 59 धावा जोडून रॉयल्सला दमदार सुरुवात करुन दिली.

पहिल्याच षटकातून जोरदार प्रहार : जैस्वालनं दीपक चहरच्या पहिल्या षटकात चार चौकार आणि एका षटकारासह 22 धावा केल्या, तर पुढच्याच षटकात सूर्यवंशीनं जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर दोन षटकार ठोकले. तिसऱ्या षटकात ट्रेंट बोल्टच्या गोलंदाजीवर तीन षटकार मारुन 22 धावा करत जैस्वालनं संघाचं अर्धशतक पूर्ण केलं. पाचव्या षटकात सूर्यवंशीनं शार्दुल ठाकूरच्या गोलंदाजीवर दोन षटकार आणि एक चौकार मारला, पण शेवटच्या चेंडूवर डीप कव्हर सीमारेषेवर तिलक वर्मानं त्याचा झेल घेतला.

जैस्वालचं 23 चेंडूंमध्ये अर्धशतक : गझनफरनं ध्रुव जुरेलला (2) बाद करुन रॉयल्सला दुसरी विकेट मिळवून दिली. जैस्वालनं पांड्याच्या गोलंदाजीवर चौकार मारुन 23 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. कर्णधार रियान परागनं (20) पांड्या आणि गझनफरच्या गोलंदाजीवर षटकार मारले, पण तो फिरकी गोलंदाजाच्या गोलंदाजीवर टिलककरवी झेलबाद झाला. डावाच्या शेवटच्या षटकात शार्दुलच्या गोलंदाजीवर तीन चौकार मारुन जैस्वालनं संघाची धावसंख्या 150 पर्यंत पोहोचवली.

