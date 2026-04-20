ETV Bharat / sports

200 धावा करुनही लखनऊचा पराभव; पंजाबची विजयी घौडदौड सुरुच

आयपीएल 2026 मध्ये पंजाब किंग्सची अपराजित मालिका कायम आहे.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 12:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यू चंदीगड PBKS Beat LSG : आयपीएल 2026 मध्ये पंजाब किंग्सची अपराजित मालिका कायम आहे. मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर पंजाबनं लखनऊ सुपर जायंट्सचा 54 धावांनी पराभव केला. हंगामातील 29व्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पंजाबनं 7 गडी गमावून 254 धावा केल्या. या हंगामातील कोणत्याही संघाची ही सर्वोच्च धावसंख्या असून, आयपीएलमध्ये लखनऊविरुद्ध केलेल्या सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रमही त्यांच्या नावावर आहे. ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील लखनऊ संघ 5 गडी गमावून 200 धावाच करू शकला. लखनऊ सुपर जायंट्सचा सहा सामन्यांमधील हा चौथा पराभव असून, हा त्यांचा सलग तिसरा पराभव आहे. ते 4 गुणांसह गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर आहेत. दरम्यान, पंजाब सहा सामन्यांतून 11 गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. संघानं पाच सामने जिंकले असून, एक सामना पावसामुळं रद्द झाला.

(बातमी अपडेट होत आहे....)

TAGGED:

IPL 2026 PUNJAB KINGS
PBKS BEAR LSG BY 54 RUNS
Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.