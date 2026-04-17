पंजाबचा विजयरथ सुसाट, मुंबईचा पराभव करत मारला विजयी 'चौकार'; डी कॉकची शतकी खेळी व्यर्थ

आयपीएल 2026 च्या 24व्या सामन्यात क्विंटन डी कॉकच्या शतकालाही पंजाब किंग्सविरुद्ध मुंबई इंडियन्सला विजय मिळवता आला नाही.

Published : April 17, 2026 at 12:20 AM IST

मुंबई PBKS Beat MI by 7 Wickets : आयपीएल 2026 च्या 24व्या सामन्यात क्विंटन डी कॉकच्या शतकालाही पंजाब किंग्सविरुद्ध मुंबई इंडियन्सला विजय मिळवता आला नाही. वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात पंजाबनं मुंबईचा 7 गडी राखून पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना मुंबईनं 6 गडी गमावून 195 धावा केल्या. पंजाबनं 17व्या षटकात 3 गडी गमावून लक्ष्य गाठलं. या विजयासह पंजाब किंग्सनं 5 सामन्यांतून 9 गुण मिळवून गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं आहे. श्रेयस अय्यरचा संघ आतापर्यंत स्पर्धेत अपराजित आहे. तर मुंबईचा 5 सामन्यांतील हा चौथा पराभव आहे.

खराब सुरुवातीनंतर डी कॉकचं शतक : सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर मुंबई इंडियन्सची सुरुवात खराब झाली. रायन रिकल्टन अर्शदीप सिंगच्या गोलंदाजीवर 2 धावांवर बाद झाला. पुढच्याच चेंडूवर अर्शदीपनं सूर्यकुमार यादवला शून्यावर बाद केलं. मात्र, क्विंटन डी कॉक आणि नमन धीर यांनी सूत्रं हाती घेतली आणि 68 चेंडूंमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी 122 धावांची भागीदारी केली. नमननं 31 चेंडूंमध्ये 50 धावा केल्या. या खेळीत त्यानं 3 चौकार आणि 3 षटकार मारले. क्विंटन डी कॉकनंही आपलं तिसरं आयपीएल शतक झळकावलं. डी कॉकनं 8 चौकार आणि 7 षटकारांसह 60 चेंडूंमध्ये 112 धावांची नाबाद खेळी केली.

पंजाबनं सहजपणे गाठलं लक्ष्य : लक्ष्याचा पाठलाग करताना पंजाब किंग्सनं स्फोटक सुरुवात केली. प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरन सिंग यांनी दीपक चहरच्या पहिल्याच षटकात 21 धावा केल्या. अल्लाह गझनफरनं तिसऱ्या षटकात प्रियांशला (15) बाद केलं. त्यानंतर त्यानं पाचव्या षटकात कूपर कॉनोलीला बाद केलं. त्यानं 12 चेंडूंमध्ये 17 धावा केल्या. दोन गडी गमावूनही पंजाब किंग्सचा धावगती 10 च्या आसपास होती. त्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर प्रभसिमरन सिंगसोबत सामील झाला. दोघांनीही सहजपणे धावा केल्या. प्रभसिमरननं 23 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. दरम्यान कर्णधार श्रेयस अय्यरनंही आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. पाच चौकार आणि चार षटकारांसह 35 चेंडूंमध्ये 66 धावा करुन आपल्या संघाला विजयाच्या जवळ नेल्यानंतर अय्यर बाद झाला.

हेही वाचा :

  1. रोहित शर्मा मैदानावर कधी परतणार? हार्दिक पांड्यानं मोठी अपडेट
  2. RCB विरुद्ध CSK नं केली बीसीसीआयकडे तक्रार; नेमकं प्रकरण काय?
  3. पराभवाची हॅटट्रिक केल्यानंतर मुंबई पंजाबचा विजयरथ रोखणार? राजधानीत रंगणार सामना

