ETV Bharat / sports

'सरपंच' अय्यरसह प्रियांश-प्रभसिमरनची अर्धशतकं, पंजाबची विजयी घौडदौड कायम; 6 षटकांत 105 धावा करुनही SRH चा पराभव

श्रेयस अय्यर (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यू चंदीगड PBKS Best SRH : आयपीएल 2026 मध्ये पंजाब किंग्सची विजयी मालिका कायम आहे. पंजाबनं या हंगामातील आपल्या चौथ्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादचा सहा गडी राखून पराभव केला. महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजी करताना हैदराबादनं सहा गडी गमावून 219 धावा केल्या. प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग आणि श्रेयस अय्यर यांनी पंजाबसाठी स्फोटक अर्धशतकं झळकावली आणि 19व्या षटकात सात चेंडू शिल्लक असताना सामना जिंकला. पंजाब किंग्सचा चार सामन्यांतील हा तिसरा विजय आहे. त्यांचा एक सामना अनिर्णित राहिला. तर हैदराबादनं आपल्या चारपैकी तीन सामने गमावले आहेत.

10व्यांदा 200 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य यशस्वीरित्या पूर्ण : विशेष म्हणजे पंजाब किंग्सनं आयपीएलमध्ये 10 व्यांदा 200 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य यशस्वीरित्या पूर्ण केलं आहे. अशा सहा यशस्वी पाठलागांसह मुंबई दुसऱ्या स्थानावर आहे. आयपीएलमध्ये 262 धावांचं सर्वोच्च लक्ष्य गाठण्याचा विक्रमही पंजाब किंग्सच्या नावावर आहे.

पंजाबनं पहिल्या चेंडूपासूनच केला आक्रमक खेळ : 220 धावांचा पाठलाग करायला आल्यानंतर प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरन सिंग या सलामीच्या जोडीनं पंजाबला स्फोटक सुरुवात करुन दिली. प्रियांशनं पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारुन त्या षटकात 18 धावा केल्या. त्यानंतर पंजाबनं मागे वळून पाहिलं नाही. संघानं 6 षटकांत 93 धावा जमवल्या. प्रियांशनं 16 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, पण त्यानंतर लगेचच शिवांग कुमारनं त्याला बाद केलं. प्रियांशनं 20 चेंडूंमध्ये पाच चौकार आणि पाच षटकारांसह 57 धावा केल्या. प्रभसिमरन सिंगनंही 25 चेंडूंमध्ये 51 धावा करुन आपलं अर्धशतक पूर्ण केले. कूपर कॉनॉली 12 चेंडूंमध्ये केवळ 11 धावाच करु शकला.

कर्णधार अय्यरचही अर्धशतक : यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरनं सूत्रं हाती घेतली. नेहल वाढेरानं अय्यरसोबत चौथ्या विकेटसाठी 35 चेंडूंमध्ये 69 धावा जोडून संघाला विजयाच्या जवळ आणलं. नेहलनं 14 धावांचं योगदान दिलं, त्यानंतर शशांक सिंगनं (16 नाबाद) कर्णधाराला साथ दिली आणि सात चेंडू शिल्लक असताना संघाला विजय मिळवून दिला. श्रेयस 33 चेंडूंमध्ये पाच षटकार आणि पाचच चौकारांसह 69 धावांवर नाबाद राहिला. हैदराबादकडून शिवांग कुमारनं 33 धावांत तीन बळी घेतले.

हैदराबादची वादळी सुरुवात : नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजीला आल्यानंतर, सनरायझर्स हैदराबादनं अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्या जोरावर धडाकेबाज सुरुवात केली. दोघांनी मिळून 8.1 षटकांत पहिल्या विकेटसाठी 120 धावा जोडल्या. अभिषेकनं स्फोटक फलंदाजी करत अवघ्या 28 चेंडूंमध्ये 74 धावा केल्या. आपल्या खेळीत या डावखुऱ्या फलंदाजानं 264 च्या स्ट्राईक रेटनं पाच चौकार आणि आठ षटकार मारले. हेडनं 23 चेंडूंमध्ये 38 धावांचं योगदान दिलं.

हैदराबादची मधली फळी अपयशी : या दोन विकेट्सनंतर हैदराबादचा रनरेट घसरला. कर्णधार इशान किशन चांगल्या सुरुवातीचा फायदा उठवू शकला नाही आणि 17 चेंडूंमध्ये 27 धावा करुन तो अर्शदीप सिंगच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. अनिकेत वर्मानं नऊ चेंडूंमध्ये 18 धावा केल्या. क्लासेननं 33 चेंडूंचा सामना करत 39 धावा केल्या. हैदराबादनं शेवटच्या पाच षटकांत केवळ 43 धावा केल्या. पंजाब किंग्सकडून अर्शदीप सिंग आणि शशांक सिंग यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

हेही वाचा :

  1. अभिषेक-हेडच्या वादळात पंजाबच्या गोलंदाजांचा 'पालापाचोळा'; 36 चेंडूत ठोकल्या 105 धावा
  2. 15 वर्षीय वैभवचा 'फर्स्ट बॉल अटॅक'; दिग्गजांना पहिल्याच चेंडूवर ठोकले षटकार-चौकार
  3. 'बॉल पाहतो, बॉलर नाही'; दिग्गज गोलंदाजांची धुलाई केल्यानंतर वैभवचं मोठं वक्तव्य

TAGGED:

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.