लखनऊचे नवाब पंजाबचा विजयरथ रोखणार; दोन मित्रांच्या लढतीत कोण जिंकणार?

आयपीएल 2026 चा 29वा सामना, पंजाब किंग्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात, आज, रविवार, 19 एप्रिल रोजी, न्यू चंदीगडमधील मुल्लानपूर इथं खेळवला जाईल.

PBKS vs LSG
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 12:55 PM IST

2 Min Read
न्यू चंदीगड PBKS vs LSG : आयपीएल 2026 चा 29वा सामना, पंजाब किंग्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात, आज, रविवार, 19 एप्रिल रोजी, न्यू चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. पीबीकेएस विरुद्ध एलएसजी सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल. या सामन्यात श्रेयस अय्यर आणि ऋषभ पंत हे दोन जुने मित्र एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हे दोन्ही खेळाडू दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळत होते. या सामन्यात लखनऊ संघ पंजाबची विजयी मालिका रोखण्याचा प्रयत्न करेल. तर एकही सामना न हरलेला पीबीकेएस संघ प्लेऑफच्या दिशेनं आणखी एक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न करेल.

खेळपट्टी कशी असेल : मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमची खेळपट्टी संतुलित आहे, जी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही अनुकूल आहे. पॉवरप्लेमध्ये वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूचा फायदा होतो, मधल्या षटकांमध्ये फिरकी गोलंदाज प्रभावी ठरतात आणि अखेरच्या षटकांमध्ये दव पडल्यावर खेळपट्टी सहसा सोपी होते. या मैदानावर 170 च्या आसपास धावा करणं कठीण आहे आणि संध्याकाळच्या सामन्यांमध्ये दव पाठलाग करणाऱ्या संघांना थोडासा फायदा मिळवून देते. या हंगामात आतापर्यंत इथं खेळलेले दोन्ही सामने पंजाबनं पाठलाग करताना जिंकले आहेत. पंजाबनं जीटीविरुद्ध 163 आणि हैदराबादविरुद्ध 220 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं. नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्यास उत्सुक असेल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आयपीएलच्या इतिहासात, या दोन संघांमध्ये एकूण सहा सामने झाले आहेत, ज्यात पंजाब किंग्सनं तीन आणि लखनऊ सुपर जायंट्सनं तीन सामने जिंकले आहेत. त्यामुळं, या दोन संघांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळाली आहे. मात्र, या हंगामात आतापर्यंत दोन्ही संघांची कामगिरी पाहता, पंजाबचा अलीकडील फॉर्म पाहता त्यांचं पारडं जड असल्याचं दिसते. लखनऊ सुपर जायंट्ससाठी हा सामना जिंकणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • पंजाब किंग्स : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंग, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को जानसन, शशांक सिंह, बेन ड्वारश्विस, नेहाल वढेरा, प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, मिचेल ओवेन, कूपर कॉनली, अजमतउल्लाह ओमरजाई, लॉकी फर्ग्युसन, विजयकुमार वैशक, यश ठाकुर, हरप्रीत ब्रार, विष्णु विनोद, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, सूर्यांश शेडगे, पायला अविनाश, मुशीर खान, हरनूर सिंग.
  • लखनऊ सुपर जायंट्स : ऋषभ पंत (कर्णधार), मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मॅथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव आणि मोहसिन खान.

