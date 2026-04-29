प्रियांश आर्याचा षटकार लागल्यानं स्टँडमधील चाहता जखमी, चेहला झाला रक्तभंबाळ; पाहा व्हिडिओ
28 एप्रिल रोजी मुल्लानपूर इथं पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात सामना झाला. राजस्थान रॉयल्सनं हा सामना 6 गडी राखून जिंकला.
Published : April 29, 2026 at 12:21 PM IST
मुल्लानपूर Priyansh Arya : 28 एप्रिल रोजी मुल्लानपूर इथं पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात सामना झाला. राजस्थान रॉयल्सनं हा सामना 6 गडी राखून जिंकला, ज्यामुळं आयपीएल 2026 मध्ये पंजाबचा हा पहिला पराभव ठरला. मात्र, पंजाब किंग्स अजूनही 13 गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. दरम्यान, पंजाब-राजस्थान सामन्यातील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात मैदानाच्या स्टँडमध्ये बसलेला एक व्यक्ती गंभीर जखमी अवस्थेत दिसत आहे.
A fan injured by six hit by Priyansh Arya. #TATAIPL2026 #IPL2026 https://t.co/r6MYBXyFHq— Justin ipl (@JustinBeerBall) April 29, 2026
प्रियांश आर्याच्या षटकारानं चाहता जखमी : खरं तर, पंजाब किंग्सचा सलामीवीर प्रियांश आर्यानं राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध एकमेव षटकार मारला आणि तो षटकार थेट स्टँडमधील एका चाहत्याच्या अंगावर जाऊन पडला. प्रियांश आर्याच्या षटकारानं स्टँडमध्ये बसलेला एक चाहता गंभीर जखमी झाला. त्याच्या चेहऱ्यावर जखम झाली आणि त्यातून प्रचंड रक्तस्त्राव होत होता. हे पाहून उपस्थित लोकांनी लगेचच त्याला मदत केली. राजस्थानविरुद्ध प्रियांश आर्या 11 चेंडूंमध्ये 29 धावांवर बाद झाला.
सामन्यात काय झालं : राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागनं नाणेफेक जिंकून पंजाब किंग्सविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना पंजाबनं 20 षटकांत 4 गडी गमावून 222 धावा केल्या. मार्कस स्टोइनिसनं पंजाबसाठी सर्वाधिक 62 धावा केल्या आणि तो नाबाद राहिला. त्यानं आपल्या 22 चेंडूंच्या खेळीत 4 चौकार आणि 6 षटकार ठोकले. प्रभसिमरन सिंगनंही अर्धशतक (59) झळकावलं. राजस्थानसाठी यश पुंजानं सर्वाधिक 2 बळी घेतले. प्रत्युत्तरात राजस्थान रॉयल्सनं 19.2 षटकांत केवळ 4 गडी गमावून 223 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं. डोनोव्हान फरेरानं नाबाद 52 धावा करुन रॉयल्ससाठी सर्वाधिक धावा केल्या. शुभम दुबेनंही 31 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. पंजाबसाठी युझवेंद्र चहलनं सर्वाधिक 3 बळी घेतले.
