याला म्हणतात ड्रीम डेब्यू! प्रफुल्ल हिंगे-साकिब हुसेननं पहिल्याच IPL सामन्यात पाडला विक्रमांचा पाऊस
प्रफुल्ल हिंगे आणि साकिब हुसेन या दोन पदार्पण करणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच राजस्थान रॉयल्सच्या मजबूत फलंदाजी फळीला उद्ध्वस्त केलं.
Published : April 14, 2026 at 10:32 AM IST
हैदराबाद Praful Hinge Sakib Hussain : कधीकधी आयपीएलच्या मोठ्या मंचावर काही अविश्वसनीय गोष्टी घडतात. प्रफुल्ल हिंगे आणि साकिब हुसेन यांनी सनरायझर्स हैदराबादसाठी असाच एक प्रसंग घडवून आणला. या दोन पदार्पण करणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच राजस्थान रॉयल्सच्या मजबूत फलंदाजी फळीला उद्ध्वस्त केलं. तिसऱ्या षटकापर्यंतच सामन्याचा निकाल स्पष्ट झाला होता, जेव्हा राजस्थान रॉयल्सची धावसंख्या 9 धावांवर 5 बाद होती.
प्रफुल हिंगेनं पहिल्याच षटकात संपवला सामना : आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका गोलंदाजानं सामन्याच्या पहिल्याच षटकात तीन बळी घेतले आणि प्रफुल्ल हिंगेनं आपल्या पदार्पणातच हा पराक्रम केला. विदर्भाच्या या तरुण वेगवान गोलंदाजासाठी हे एक स्वप्न सत्यात उतरल्यासारखं होतं. पहिल्याच चेंडूवर वैभव सूर्यवंशीला बाद केल्यानंतर हिंगेनं केलेला जल्लोष, ही खेळपट्टी त्याच्यासाठी किती खास होती हे दर्शवत होता. त्यानंतर त्याने त्याच षटकात आणखी दोन बळी घेतले आणि राजस्थानच्या फलंदाजीची अक्षरशः चिरफाड केली.
शकिबनंही घेतल्या 4 विकेट : यानंतर रवींद्र जडेजा आणि डोनोव्हान फरेरा यांनी हार मानली नाही. फरेरा आक्रमक खेळला आणि जडेजासोबत मिळून सहाव्या विकेटसाठी 118 धावांची भागीदारी केली. मात्र, शकिब हुसेननं फरेराला बाद करुन ही भागीदारी तोडली आणि तिथून सनरायझर्स हैदराबादनं सामन्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवलं. शकिबनंही 4/24 अशी शानदार कामगिरी करत आपलं पदार्पण संस्मरणीय केलं, तर हिंगेनं 4/34 अशी कामगिरी नोंदवली. दोघांनी मिळून आयपीएलच्या इतिहासात एकाच डावात दोन पदार्पण करणाऱ्या खेळाडूंनी प्रत्येकी चार बळी घेण्याचा एक अनोखा विक्रम रचला. कर्णधार इशान किशनचं हास्य संपूर्ण सामन्यादरम्यान खूप काही सांगून जात होते. त्याच्या संघानं केवळ राजस्थान रॉयल्सला 57 धावांनी पराभूत केलं नाही, तर त्यांची विजयी मालिकाही खंडित केली.
SRH विरुद्ध RR सामन्यातील विक्रम :
- SRH नं RR विरुद्ध सलग पाचवा विजय नोंदवला (2023-2026)
आयपीएलमध्ये RR विरुद्ध सर्वाधिक सलग विजय :
- 6 - CSK (2010-2013)
- 5 - RCB (2019-2022)
- 5 - DC (2018-2020)
- 5* - SRH (2023-2026)
- SRH नं आता हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडियमवर RR विरुद्धच्या सातपैकी सहा सामने जिंकले आहेत.
- प्रफुल्ल हिंगे आणि शकिब हुसेन या दोघांनी पदार्पणातच ४ बळी घेऊन इतिहास रचला.
आपल्या पहिल्याच आयपीएल स्पेलमध्ये 4 बळी घेणारे भारतीय खेळाडू :
- 4/24 - शादाब जकाती (CSK) विरुद्ध DC, जोहान्सबर्ग, 2009
- 4/24 - अश्विनी कुमार (MI) विरुद्ध KKR, मुंबई (वानखेडे स्टेडियम), 2025
- 4/24 - शकिब हुसेन (SRH) विरुद्ध RR, हैदराबाद, 2026
- 4/29 - पॉल वाल्थाटी (PBKS) विरुद्ध डेक्कन चार्जर्स, हैदराबाद, 2011
- 4/34 - प्रफुल्ल हिंगे (SRH) विरुद्ध RR, हैदराबाद, 2026
- आयपीएल पदार्पणात 4 बळी घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत दोन्ही गोलंदाजांचा समावेश आहे. ही पहिलीच वेळ आहे की SRH च्या दोन गोलंदाजांनी एकाच डावात (दोघंही पदार्पणात) 4 बळी घेतले आहेत.
आयपीएलच्या एका डावात दोन वेगवेगळ्या गोलंदाजांनी घेतलेले 4 बळी :
- मुनाफ पटेल आणि कायरोन पोलार्ड (MI) विरुद्ध RR, मुंबई (वानखेडे स्टेडियम), 2012
- मिचेल स्टार्क आणि श्रीनाथ अरविंद (RCB) विरुद्ध PBKS, बंगळूर, 2015
- मोहम्मद शमी आणि मोहित शर्मा (GT) विरुद्ध SRH, अहमदाबाद, 2023
- प्रफुल्ल हिंगे आणि शकिब हुसेन (SRH) विरुद्ध RR, हैदराबाद, 2026 (दोघंही पदार्पणात)
आयपीएल पदार्पणात 4 बळी :
- 6/12 - अल्झारी जोसेफ (MI) विरुद्ध SRH, हैदराबाद, 2019
- 5/17 - अँड्र्यू टाय (GL) विरुद्ध RPS, राजकोट, 2017
- 4/11 - शोएब अख्तर (KKR) विरुद्ध DC, कोलकाता, 2008
- 4/26 - केव्हॉन कूपर (RR) विरुद्ध PBKS, जयपूर, 2012
- 4/24 - अश्विनी कुमार (MI) विरुद्ध KKR, मुंबई (वानखेडे स्टेडियम), 2025
- 4/24 - शकिब हुसेन (SRH) विरुद्ध RR, हैदराबाद 2026
- 4/33 - डेव्हिड वीसे (RCB) विरुद्ध MI, बंगळूर, 2015
- 4/34 - प्रफुल्ल हिंगे (SRH) विरुद्ध RR, हैदराबाद, 2026
- पुरुष टी-20 मध्ये हिंगेचा हा केवळ दुसरा सामना होता. केव्हॉन कूपर, अश्विनी कुमार, साकिब हुसेन आणि प्रफुल्ल हिंगे हे या यादीतील नवोदित खेळाडू आहेत.
- SRH च्या वेगवान गोलंदाजांनी सामन्यात एकूण 10 बळी घेतले, असं दुसऱ्यांदा घडलं आहे.
- RR ची 9/5 ही धावसंख्या (5 गडी बाद) आयपीएलच्या इतिहासातील दुसरी सर्वात वाईट सुरुवात आहे.
- आरआरनं 159 धावा केल्या, 20 पेक्षा कमी धावांत 5 गडी गमावून 150 पेक्षा जास्त धावा करणारा हा पहिला संघ ठरला.
