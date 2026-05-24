IPL प्लेऑफचं चित्र स्पष्ट; कधी आणि कुठं होणार सामने, वाचा सविस्तर
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या प्लेऑफचं चित्र आता स्पष्ट झालं आहे. 16 गुणांसह, राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफसाठी पात्र ठरणारा चौथा संघ बनला आहे.
Published : May 24, 2026 at 8:08 PM IST
मुंबई IPL 2026 Playoffs : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या प्लेऑफचं चित्र आता स्पष्ट झालं आहे. 16 गुणांसह, राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफसाठी पात्र ठरणारा चौथा संघ बनला आहे. रविवारी (24 मे) झालेल्या आपल्या अंतिम साखळी सामन्यात, राजस्थान रॉयल्सनं (RR) मुंबई इंडियन्सला (MI) 30 धावांनी पराभूत केलं. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, राजस्थान रॉयल्सनं मुंबई इंडियन्ससमोर 206 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, जे त्यांना यशस्वीपणे पूर्ण करता आले नाही. राजस्थान रॉयल्सच्या या विजयामुळं पंजाब किंग्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत.
4️⃣ teams. 1️⃣ winner— IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2026
All roads lead to the ultimate glory 🏆#TATAIPL | #TheFinalLeap pic.twitter.com/waI2u61Q4t
कोणता संघ कोणत्या स्थानावर : गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB), गुजरात टायटन्स (GT) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांनी आधीच प्लेऑफमधील आपलं स्थान निश्चित केलं होतं. गुणतालिकेत, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु पहिल्या, गुजरात टायटन्स दुसऱ्या आणि सनरायझर्स हैदराबाद तिसऱ्या स्थानावर, तर राजस्थान रॉयल्स चौथ्या स्थानावर आहे.
कसे असणार प्लेऑफचे सामने : आता, आयपीएल 2026 मधील क्वालिफायर-1 हा सामना 26 मे (मंगळवार) रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला जाणार आहे. त्या सामन्याचा विजेता थेट अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. तर, क्वालिफायर-1 मध्ये पराभूत झालेल्या संघाला क्वालिफायर-2 मध्ये खेळण्याची आणखी एक संधी मिळेल. सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील एलिमिनेटर सामना जिंकणारा संघ क्वालिफायर-2 मध्ये प्रवेश करेल. त्यानंतर क्वालिफायर-2 चा विजेता अंतिम सामन्यात क्वालिफायर-1 च्या विजेत्याशी जेतेपदासाठी सामना करेल.
We are officially in the endgame now! 🎬— IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2026
1️⃣0️⃣ started the race, but only 4️⃣ survived the carnage 🏆#TATAIPL | #TheFinalLeap pic.twitter.com/k4kq8R5WbL
कुठं होणार सामने : क्वालिफायर-1 हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाईल. एलिमिनेटर आणि क्वालिफायर-2 चे सामने अनुक्रमे 27 मे (बुधवार) आणि 29 मे (शुक्रवार) रोजी न्यू चंदीगड येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहेत. तर अंतिम सामना 31 मे रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे.
प्लेऑफ सामन्यांचं वेळापत्रक :
- क्वालिफायर-1 : 26 मे - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स, धर्मशाळा
- एलिमिनेटर : 27 मे - सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स, न्यू चंदीगड
- क्वालिफायर-2 : 29 मे - क्वालिफायर-1 चा विजेता विरुद्ध एलिमिनेटरचा विजेता, न्यू चंदीगड
- अंतिम सामना : 31 मे - क्वालिफायर-1 चा विजेता विरुद्ध क्वालिफायर-2 चा विजेता, अहमदाबाद
हेही वाचा :
- MIvsRR: कोलकाता-पंजाबचं स्वप्न भंगलं; विजयासह राजस्थानची प्लेऑफमध्ये 'रॉयल' एंट्री
- फिफा विश्वचषकात पहिल्यांदाच सर्व 16 स्टेडियममध्ये चाहत्यांसाठी लागणार सेन्सरी रुम्स; काय आहे खासियत?
- International Brother's Day: प्लेइंग इलेव्हनमध्ये 3 सख्ख्या भावांच्या जोड्या; क्रिकेटमध्ये घडला इतिहास, कोणत्या सामन्यात झालं असं?