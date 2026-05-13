गुजरातच्या विजयानं RCB चं नुकसान; प्ले ऑफमध्ये कोणते संघ पोहोचण्याची शक्यता?
आयपीएल 2026 चा 55वा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला गेला. मंगळवारी सनरायझर्स हैदराबादवर 82 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला.
Published : May 13, 2026 at 3:27 PM IST
IPL 2026 Playoff Probability : आयपीएल 2026 चा 55वा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला गेला. मंगळवारी सनरायझर्स हैदराबादवर 82 धावांनी दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील गुजरात टायटन्सनं आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफमधील आपलं स्थान जवळपास निश्चित केलं आहे. या विजयामुळं गुजरातचे 12 सामन्यांतून 16 गुण झाले आहेत, जो प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी साधारणपणे एक जादुई आकडा मानला जातो. मात्र, त्यांचं स्थान अद्याप निश्चित झालेलं नाही. प्रथम फलंदाजी करताना गुजरातनं 20 षटकांत 168 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, हैदराबादचा संघ 14.5 षटकांत 86 धावांवर सर्वबाद झाला.
Musical chairs at the top… 😉— Star Sports (@StarSportsIndia) May 13, 2026
Saturday 👉 SRH 🔝
Sunday 👉 RCB 🔝
Tuesday 👉 GT 🔝
Wednesday 👉 ❓
Will #RCB reclaim No. 1 spot and move closer to the playoffs? 🤔 #TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #RCBvKKR | WED, MAY 13, 6:30 PM pic.twitter.com/DBsIinwDmU
प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची कोणाची शक्यता किती? : आयपीएलच्या अधिकृत प्रसारकाच्या मते, या विजयानंतर गुजरातच्या पात्र ठरण्याची शक्यता 94.9 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. या गुजरात-हैदराबाद सामन्यापूर्वी, हैदराबादच्या पात्र ठरण्याची शक्यता 80 टक्क्यांवरून 65.7 टक्क्यांपर्यंत घसरली होती. गुजरातच्या विजयामुळं रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या शक्यता 80.1 टक्क्यांवरून 79.7 टक्क्यांवर आल्या आहेत. चौथ्या स्थानावर असलेल्या पंजाब किंग्सच्या शक्यता 62.5 टक्क्यांवरुन 62.7 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सच्या शक्यता 42.7 टक्क्यांवरून 42.8 टक्क्यांपर्यंत किंचित वाढल्या आहेत, तर राजस्थानच्या शक्यता 41.9 टक्के आहेत. दिल्लीच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता 1 टक्के आहे, तर कोलकाताच्या शक्यता 11 टक्के आहेत.
अव्वस स्थानी कोणता संघ राहणार : हैदराबादच्या पराभवामुळं ते अव्वल स्थानी राहू शकणार नाहीत. जर गुजरातनं आपले उर्वरित सर्व सामने जिंकले, तर ते अव्वल स्थानी राहतील, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु त्यांच्या गुणांची बरोबरी करु शकतात. बंगळूर 20 गुणांपर्यंतही पोहोचू शकते. शिवाय, बंगळुरु आणि हैदराबाद यांच्यातील सामना आता नॉकआऊट फेरीकडे नेऊ शकतो.
After #GT's record win against #SRH, here's how the qualification scenario looks like! 😯👀— Star Sports (@StarSportsIndia) May 12, 2026
The Race To Playoffs is certainly heating up, and the action is unmissable! 🔥#GTvsSRH #TATAIPL | [Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad, SRH, Jason Holder, Rabada, Washington Sundar] pic.twitter.com/eGGemVXlJq
आता कोणाकडे किती गुण : गुजरात आता 16 गुणांसह अव्वल स्थानी आहे. बंगळुरु 14 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर असून त्यांचे तीन सामने बाकी आहेत. बंगळुरु आपले सर्व सामने जिंकून 20 गुणांपर्यंत पोहोचू शकते. हैदराबाद 14 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. पंजाब 13 गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. चेन्नई सुपर किंग्स 12 गुणांसह पाचव्या स्थानावर असून, राजस्थान तितक्याच गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहे. सातव्या स्थानावर असलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सनं 12 सामन्यांमध्ये पाच विजय मिळवून 10 गुण मिळवले आहेत. कोलकातानं 10 सामन्यांमध्ये 9 गुण मिळवले आहेत.
