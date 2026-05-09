कोलकाताचा विजयी 'चौकार', दारुण पराभवासह दिल्लीचं आव्हान संपल्यात जमा; प्ले ऑफची शर्यत रंगतदार
IPL 2026 चा 51वा सामना 8 मे रोजी दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात खेळला गेला. कोलकातानं हा सामना 8 गडी राखून सहज जिंकला.
Published : May 9, 2026 at 9:25 AM IST
नवी दिल्ली KKR Beat DC : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 51वा सामना 8 मे रोजी दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात खेळला गेला. कोलकातानं हा सामना 8 गडी राखून सहज जिंकला. या हंगामातील कोलकाताचा हा सलग चौथा विजय होता, ज्यामुळं ते प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम आहेत.
गुणतालिकेत ताय स्थिती : या विजयासह कोलकाताकडे आता 10 सामन्यांमधून 9 गुण आहेत. जर त्यांनी इथून पुढं सर्व सामने जिंकले, तर ते प्लेऑफसाठी पात्र ठरु शकतात. कोलकाता गुणतालिकेत 7 व्या स्थानावर घसरला आहे. दुसरीकडे, दिल्ली कॅपिटल्सचं प्लेऑफसाठी पात्र ठरणं जवळपास अशक्य झाले आहे. त्यांनी 11 पैकी 7 सामने गमावले आहेत. दिल्लीनं त्यांचे उर्वरित तीनही सामने जिंकले तरी, ते केवळ 14 गुणांपर्यंतच पोहोचू शकतील. डीसी गुणतालिकेत 8 व्या स्थानावर घसरला आहे.
दिल्लीची फलंदाजी फ्लॉप : सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार अजिंक्य रहाणेनं नाणेफेक जिंकून दिल्ली कॅपिटल्सला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. डीसीचे सलामीवीर पथुम निस्संका (50 धावा) आणि केएल राहुल (23 धावा) यांनी संघाला चांगली सुरुवात करून दिली, पण त्यानंतर संघ कोसळला. नितीश राणा (8 धावा), समीर रिझवी (3 धावा), ट्रिस्टन स्टब्स (2 धावा) आणि अक्षर पटेल (11 धावा) स्वस्तात बाद झाले. इम्पॅक्ट प्लेअर आशुतोष शर्माच्या 39 धावांच्या जोरावर डीसीनं 20 षटकांत 142/8 अशी धावसंख्या उभारली. गोलंदाजीबद्दल बोलायचं झाल्यास, केकेआरसाठी कार्तिक त्यागी आणि अनुकूल रॉय यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर वैभव अरोरा, सुनील नरेन आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
कोलकाताचा सहज विजय : 143 धावांच्या प्रत्युत्तरात, कोलकाताचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे अवघ्या 13 धावांवर धावबाद झाल्यानं कोलकाता नाईट रायडर्सला पहिला धक्का बसला. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेला अंगक्रिश रघुवंशी अवघ्या 1 धावेवर बाद झाला, पण सलामीवीर फिन ॲलननं सातत्यानं चौकार मारत आपला वेग कायम ठेवला. त्यानं 5 चौकार आणि 10 षटकारांसह 47 चेंडूंमध्ये 212.76 च्या स्ट्राईक रेटनं नाबाद 100 धावा केल्या. कॅमेरॉन ग्रीननं नाबाद 33 धावा करुन त्याला चांगली साथ दिली आणि संघाला 14.2 षटकांत 147/2 पर्यंत पोहोचवले. दिल्लीकडून अक्षर पटेलनं एकमेव बळी घेतला.
