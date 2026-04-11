'ऑरेंज आर्मी' पंजाबच्या किंग्सविरुद्ध 120 चेंडूत 300 धावा काढत विजयी मार्गावर परतणार?
Published : April 11, 2026 at 10:07 AM IST
न्यू चंदीगड PBKS vs SRH Match : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 17वा सामना पंजाब किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात न्यू चंदीगड येथील मुल्लानपूर स्टेडियमवर खेळला जाईल. या हंगामात दोन्ही संघांनी प्रत्येकी तीन सामने खेळले असून, पंजाब किंग्सनं आतापर्यंत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली पंजाब किंग्सनं या आयपीएल हंगामातील तीनपैकी दोन सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना पावसामुळं रद्द झाला. दुसरीकडे, इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली सनरायझर्स हैदराबादनं आतापर्यंत तीन सामने खेळले असून, त्यापैकी दोन गमावले आहेत आणि फक्त एक जिंकला आहे. त्यामुळं, हा सामना सनरायझर्स हैदराबादसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असेल.
अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेडवर असेल लक्ष : पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात, सनरायझर्स हैदराबादची सलामीची जोडी अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्या कामगिरीवर सर्वांच्या नजरा असतील. ज्यांनी आतापर्यंतच्या तीन सामन्यांपैकी फक्त एकाच सामन्यात चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र, या हंगामात दोन्ही खेळाडूंना अजून 50 धावांचा टप्पा गाठायचा आहे. त्यामुळं, हा सामना त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असेल. जर यापैकी कोणत्याही फलंदाजानं मोठी खेळी केली, तर सनरायझर्स हैदराबादच्या सामना जिंकण्याच्या शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढतील.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आयपीएलमधील पंजाब किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील आमनेसामनेचा विक्रम सनरायझर्स हैदराबादच्या बाजूनं आहे. आयपीएलच्या इतिहासात या दोन संघांमध्ये एकूण 24 सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी सनरायझर्स हैदराबादनं 17 सामने जिंकले आहेत. तर पंजाब किंग्सनं केवळ 7 सामने जिंकले आहेत. पंजाब किंग्सविरुद्धचा आपला विक्रम पाहता, सनरायझर्स हैदराबादचं पारडं स्पष्टपणे जड आहे. दोन्ही संघांमधील शेवटच्या सहा आयपीएल सामन्यांमध्ये, सनरायझर्स हैदराबादनं 5 सामने जिंकले आहेत, तर पंजाब किंग्सनं फक्त एक सामना जिंकला आहे. विशेष म्हणजे पंजाब किंग्सनं आयपीएलमध्ये हैदराबादचा शेवटचा पराभव 2022 च्या हंगामात केला होता.
खेळपट्टी कशी असेल : हे स्टेडियम नवीन असलं तरी येथील आकडेवारी खूपच रंजक आहे. आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 12 सामन्यांमध्ये, प्रथम आणि दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी समान सामने जिंकले आहेत, परंतु नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाला स्पष्ट फायदा मिळतो. या मैदानावर पहिल्या डावात सरासरी 168 धावा होतात. खेळपट्टीबद्दल बोलायचं झाल्यास, मागील सामन्यात फलंदाजांना धावा काढण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आणि ते केवळ 162 धावाच करु शकले. हा दिवसाचा सामना असल्यानं, यावेळीही खेळपट्टी संथ राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं गोलंदाजांना मदत होईल. त्यामुळं, आणखी एका कमी धावसंख्येच्या सामन्याची अपेक्षा आहे, जिथं प्रत्येक धाव महत्त्वाची असेल.
हवामान कसं असेल? : हवामानाबद्दल बोलायचं झाल्यास चाहत्यांसाठी काहीसा दिलासा आहे. दुपारपासून संध्याकाळपर्यंत हवामान निरभ्र आणि आल्हाददायक राहण्याची शक्यता आहे. तापमान सुमारे 29 अंश सेल्सिअस राहील आणि पावसाची शक्यता जवळपास नाही. हलके वारे वाहतील आणि जसजशी संध्याकाळ पुढं जाईल, तसतसं तापमान हळूहळू सुमारे 25 अंशांपर्यंत खाली येईल. एकूणच, हवामान सामन्यासाठी पूर्णपणे अनुकूल दिसत आहे आणि चाहते कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय संपूर्ण सामना पाहू शकतील.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- पंजाब किंग्स : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंग, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को जानसन, शशांक सिंह, बेन ड्वारश्विस, नेहाल वढेरा, प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, मिचेल ओवेन, कूपर कॉनली, अजमतउल्लाह ओमरजाई, लॉकी फर्ग्युसन, विजयकुमार वैशक, यश ठाकुर, हरप्रीत ब्रार, विष्णु विनोद, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, सूर्यांश शेडगे, पायला अविनाश, मुशीर खान, हरनूर सिंग.
- सनरायझर्स हैदराबाद : ईशान किशन (कर्णधार), ट्रॅविस हेड, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कार्स, जॅक एडवर्ड्स, हर्ष दुबे, पॅट कमिंस, जयदेव उनाडकट, शिवम मावी, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा, साकिब हुसेन, ओंकार तरमाळे, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा.
