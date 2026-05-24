MIvsRR: कोलकाता-पंजाबचं स्वप्न भंगलं; विजयासह राजस्थानची प्लेऑफमध्ये 'रॉयल' एंट्री
Published : May 24, 2026 at 7:48 PM IST
मुंबई RR Beat MI : इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) 19व्या हंगामातील 69वा साखळी सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला गेला. या अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या या सामन्यात राजस्थाननं विजय मिळवत प्लेऑफमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. राजस्थानच्या विजयासह पंजाब आणि कोलकाताचं प्लेऑफमध्ये जाण्याचं स्वप्न भंगलं आहे. या सामन्यात नाणेफेक जिंकल्यानंतर मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्यानं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्सनं 20 षटकांत 8 गडी गमावून 205 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात मुंबईचा डाव 20 षटकांत 9 बाद 175 धावांवर मर्यादित राहिला.
राजस्थानची प्रथम फलंदाजी : या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सची सुरुवात चांगली झाली नाही, ज्यात त्यांनी 33 धावांवर आपले दोन्ही सलामीचे फलंदाज गमावले. यानंतर, ध्रुव जुरेलनं एका बाजूनं डाव सांभाळत 38 धावा केल्या, तर खालच्या फळीत फलंदाजीला आलेल्या जोफ्रा आर्चरनं 32 धावांची खेळी करत 20 षटकांत राजस्थानची धावसंख्या 205 धावांपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मुंबई इंडियन्सकडून गोलंदाजी करताना दीपक चहर आणि शार्दुल ठाकूर यांनी 2-2 बळी घेतले, तर विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश आणि गझनफर यांनी 1-1 बळी घेतला.
