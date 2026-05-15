पंजाबचा पराभवाचा पंचहार! नव्या कर्णधाराच्या नेतृत्वात मुंबईचं विजयी 'तिलक'
IPL 2026 चा 58वा सामना 14 मे रोजी धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला गेला. मुंबई इंडियन्सनं हा सामना 6 गडी राखून जिंकला.
Published : May 15, 2026 at 12:05 AM IST
धर्मशाळा MI Beat PBKS : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 58वा सामना 14 मे रोजी धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला गेला. मुंबई इंडियन्सनं हा सामना 6 गडी राखून जिंकला. या हंगामातील एमआयचा हा चौथा विजय होता. मात्र, ते आठ गुणांसह गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर कायम आहेत. दरम्यान, पंजाब किंग्सला वाढत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यांनी हंगामाची सुरुवात दणक्यात केली होती, पण आता त्यांनी सलग पाच सामने गमावले आहेत. परिणामी पंजाब 12 सामन्यांतून 13 गुणांसह गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहे. 16 गुणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकणं अनिवार्य आहे.
मुंबई नव्या कर्णधाराच्या नेतृत्वात : पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात, मुंबई इंडियन्स संघाचं कर्णधारपद भूषवणाऱ्या वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर, पंजाब किंग्स संघानं निर्धारित 20 षटकांत 8 गडी गमावून 200 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात तिलक वर्मा (33 चेंडूंत 75 धावा) आणि विल जॅक्स (10 चेंडूंमध्ये नाबाद 25 धावा) यांच्या खेळीच्या बळावर मुंबई इंडियन्सनं 19.5 षटकांत 201 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केले. पंजाब किंग्सच्या गोलंदाजीत अझमतुल्ला ओमरझाईनं 2 बळी घेतले, तर मार्को जान्सन आणि युझवेंद्र चहल यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.