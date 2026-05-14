IPL मधून बाहेर पडलेल्या मुंबईसमोर पंजाबचं आव्हान; धर्मशाळेत कोण मारणार बाजी?

IPL मध्ये आज पंजाब विरुद्ध मुंबई सामना रंगणार आहे. हा सामना सायंकाळी 07:30 पासून सुरु होईल.

Published : May 14, 2026 at 10:01 AM IST

धर्मशाळा PBKS vs MI Match : मागील चार सामन्यांतील पराभवांमुळं त्रस्त असलेल्या पंजाब किंग्सला, जर त्यांना आपली आयपीएल 2026 मोहीम पुन्हा रुळावर आणायची असेल, तर मुंबई इंडियन्सविरुद्ध आपल्या गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाच्या कामगिरीत सुधारणा करावी लागेल. स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणारा पंजाब किंग्स संघ, प्लेऑफमधील आपलं स्थान निश्चित करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. अव्वल चारमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी त्यांना आपल्या उर्वरित सामन्यांपैकी किमान दोन सामने जिंकावे लागतील. दुसरीकडे, मुंबई संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे आणि ते पंजाबच्या संधींना बाधा आणू शकतो.

सुरुवातीच्या सामन्यांत विजयानंतर पंजाबचा पराभव : अलीकडेपर्यंत पंजाब एक अजिंक्य संघ होता, परंतु या फॉरमॅटचे आणि आयपीएलचं स्वरुप असं आहे की नशीब पटकन बदलू शकते. संघाच्या फलंदाजीच्या कामगिरीमुळं गोलंदाजी विभागातील कमकुवतपणा लपून राहिला होता, पण आता ती चिंतेची बाब बनली आहे. दिल्लीविरुद्धच्या सामन्यात अय्यर आणि त्याचा संघ विजयाच्या जवळ पोहोचला होता, परंतु वेगवान गोलंदाज शेवटच्या पाच षटकांमध्ये आपली लय राखण्यात अपयशी ठरले.

गोलंदाजीत दमदार कामगिरीची गरज : अर्शदीप सिंगच्या नेतृत्वाखालील वेगवान गोलंदाजीचा इकॉनॉमी रेट 10 संघांमध्ये सर्वात वाईट आहे. आयपीएलच्या पूर्वार्धात झेवियर बार्टलेट आणि अर्शदीप यांनी नव्या चेंडूनं चांगली गोलंदाजी केली, पण लॉकी फर्ग्युसनच्या पुनरागमनानंतर संघ अस्थिर झाला आहे. पंजाबनं मागील सामन्यात बेन ड्वार्शियससह तीन डावखुरे वेगवान गोलंदाज खेळवलं, जे खूप महागडे ठरले. गेल्या काही सामन्यांमध्ये पंजाबचं क्षेत्ररक्षणही खराब राहिलं आहे आणि त्यांनी अनेक झेल सोडले आहेत, ज्यामुळं संघाला फटका बसला आहे.

मुंबईला दुखापतींचं ग्रहण : आता पंजाबचा सामना मुंबई इंडियन्सशी होणार आहे, ज्यांनी आतापर्यंत खराब कामगिरी केली आहे. मात्र, पंजाबनं मिळालेल्या संधींना हलक्यात घेऊ नये, कारण त्यांच्यात पंजाबच्या विजयाच्या संधींना सुरुंग लावण्याची क्षमता आहे. मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्या दुखापतीमुळं मागील दोन सामने खेळू शकला नाही आणि तो पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे की नाही हे पाहणं बाकी आहे. काही काळापासून धावा करण्यासाठी झगडणारा सूर्यकुमार यादव उर्वरित तीन सामन्यांचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल. रायन रिकल्टन आणि रोहित शर्मा यांच्याकडूनही पॉवरप्लेमध्ये वादळी सुरुवात करून देण्याची अपेक्षा असेल.

