IPL मध्ये आज पंजाब-गुजरात भिडणार; कसे आहेत दोन्ही संघ?
इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) 19व्या हंगामातील चौथा सामना मंगळवारी (31 मार्च) पंजाब किंग्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला जाईल.
Published : March 31, 2026 at 9:27 AM IST
न्यू चंदीगड PBKS vs GT Match Today : इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) 19व्या हंगामातील चौथा सामना मंगळवारी (31 मार्च) पंजाब किंग्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना न्यू चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल. हा सामना जिंकत दोन्ही संघ विजयी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करतील.
पंजाब पहिल्या जेतेपदाच्या शोधात : मागील हंगामातील उपविजेते पंजाब किंग्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील हा सामना एक अटीतटीची लढत असेल. पंजाब किंग्सचं कर्णधारपद श्रेयस अय्यरकडे असेल, तर गुजरात टायटन्सचं नेतृत्व पुन्हा एकदा शुभमन गिल करताना दिसेल. श्रेयस अय्यर हा सर्वात यशस्वी आयपीएल कर्णधारांपैकी एक आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली कोलकाता नाईट रायडर्सनं 2024 मध्ये आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती. गेल्या वर्षी त्यानं पंजाब किंग्सलाही अंतिम फेरीत पोहोचवलं होतं. त्यापूर्वी, 2020 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्स अंतिम फेरीत पोहोचली होती. आता पंजाबची 19 वर्षांची आयपीएल विजेतेपदाची प्रतीक्षा संपवणं हे त्याचं ध्येय असेल.
शुभमन गिलवर गुजरातची जबाबदारी : दुसरीकडे, गुजरात टायटन्सनं त्यांच्या पदार्पणाच्या हंगामात, 2022 मध्ये आयपीएल जिंकून सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. त्यानंतर संघ 2023 मध्येही अंतिम सामन्यात खेळला मात्र तेव्हा ते उपविजेते ठरले. मात्र, त्यांचा तत्कालीन कर्णधार, हार्दिक पांड्या, नंतर गुजरात टायटन्सकडून मुंबई इंडियन्सकडे हस्तांतरित झाला. त्यानंतर, फ्रँचायझीनं शुभमन गिलला आपला कर्णधार म्हणून नियुक्त केलं. तो गेल्या दोन हंगामात गुजरातची लय पुन्हा प्रस्थापित करु शकलेला नाही. शुभमन गिलला आपलं कर्णधारपदाचे कौशल्य सिद्ध करावे लागेल आणि पंजाबसारख्या बलाढ्य संघाविरुद्ध सामना जिंकून जोरदार सुरुवात करावी लागेल, ज्या संघाकडून गुजरात गेल्या हंगामात प्लेऑफमधून बाहेर पडलं होतं.
दोन्ही संघाचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आयपीएलच्या इतिहासात, पंजाब किंग्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात एकूण सहा सामने झाले आहेत. दोन्ही संघ बरोबरीत आहेत. सहापैकी गुजरातनं तीन सामने जिंकले आहेत, तर पंजाब किंग्सनंही तीन सामने जिंकले आहेत. मागील हंगामात, आयपीएल 2025 मध्ये दोन्ही संघांमध्ये एक सामना झाला होता. ज्यात पंजाब किंग्सनं 11 धावांनी विजय मिळवला होता. आयपीएल 2024 मध्ये दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन सामने खेळले, ज्यात पंजाब किंग्सनं एक आणि गुजरात टायटन्सनं दुसरा सामना जिंकला.
मुल्लानपूरची खेळपट्टी कशी असेल : महाराजा यादवेंद्र सिंग स्टेडियमची खेळपट्टी साधारणपणे संतुलित मानली जाते, जी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही मदत करते. वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूनं सुरुवातीला थोडा स्विंग आणि बाऊन्स मिळू शकतो. मात्र सामना जसजसा पुढं जातो, तसतशी खेळपट्टी फलंदाजीसाठी सुधारते, ज्यामुळं फटकेबाजी करणं सोपं होतं. या मैदानावर आतापर्यंत 11 आयपीएल सामने खेळले गेले आहेत. सहा सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं आणि पाच सामने दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी जिंकले आहेत. येथील सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या 228/5 आहे, जी मुंबई इंडियन्सनं 2025 मध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्ध केली होती. तसंच मंगळवारी मुल्लानपूरमध्ये पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागानं 25% पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. तर तापमान 18 ते 34 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- पंजाब किंग्स : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंग, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को जानसन, शशांक सिंह, बेन ड्वारश्विस, नेहाल वढेरा, प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, मिचेल ओवेन, कूपर कॉनली, अजमतउल्लाह ओमरजाई, लॉकी फर्ग्युसन, विजयकुमार वैशक, यश ठाकुर, हरप्रीत ब्रार, विष्णु विनोद, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, सूर्यांश शेडगे, पायला अविनाश, मुशीर खान, हरनूर सिंग.
- गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), जॉस बटलर, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, साई किशोर, ग्लेन फिलिप्स, गुरनुर ब्रार, अरशद खान, जयंत यादव, इशांत शर्मा, कुमार कुशाग्र, निशांत संधु, मानव सुथार, अनुज रावत, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बेंटेन, ल्यूक वुड, पृथ्वी राज यारा.
