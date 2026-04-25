अनस्टॉपेबल पंजाब! दिल्लीविरुद्ध विक्रमी 265 धावा करत मारला विजयाचा 'सिक्सर'; केएल राहुलची 152 धावांची खेळी व्यर्थ
पंजाब किंग्सनं आयपीएल 2026 मध्ये इतिहास रचला. त्यांनी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध 265 धावांचं लक्ष्य यशस्वीरित्या पूर्ण केले, जो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठा लक्ष्याचा पाठलाग ठरला.
Published : April 25, 2026 at 8:17 PM IST
नवी दिल्ली PBKS Beat DC : आयपीएल 2026 चा 35वा सामना आज, 25 एप्रिल रोजी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात पंजाब किंग्सनं आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठं लक्ष्य गाठून इतिहास रचला. दिल्ली कॅपिटल्सनं पंजाब किंग्ससमोर 265 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, जे त्यांनी 18.5 षटकांत सहा गडी राखून पूर्ण केलं.
दिल्लीची प्रथम फलंदाजी : सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. संघाची सुरुवात खराब झाली, सलामीवीर पथुम निस्संका अवघ्या 11 धावांवर अर्शदीप सिंगच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. मात्र, यानंतर पंजाब किंग्सला विकेट्सची नितांत गरज भासू लागली, कारण केएल राहुल आणि नितीश राणा यांनी मैदानावर धुमाकूळ घातला. राहुलनं 112 चेंडूंमध्ये 16 चौकार आणि 9 षटकारांसह नाबाद 152 धावा केल्या, त्याचा स्ट्राईक रेट 226.86 होता. नितीश राणानंही 44 चेंडूंमध्ये 11 चौकार आणि 4 षटकारांसह शानदार 91 धावा केल्या, त्याचा स्ट्राईक रेट 206.81 होता. मात्र, नितीश शतक पूर्ण करण्याच्या जवळ पोहोचला असतानाच, झेवियर बार्टलेटनं त्याला श्रेयस अय्यरकरवी झेलबाद केले. यानंतर चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या डेव्हिड मिलरनं 3 धावांचं योगदान दिलं, ज्यामुळं संघाची धावसंख्या 20 षटकांत 2 गडी बाद 264 झाली.
पंजाबची धडाक्यात सुरुवात : दिल्लीनं दिलेल्या महाकाय लक्ष्याचा पाठलाग करताना, पंजाब किंग्सची सलामीची जोडी प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरन सिंग यांनी धडाकेबाज सुरुवात केली आणि अवघ्या 41 चेंडूंमध्ये पहिल्या विकेटसाठी 126 धावा जोडल्या. प्रियांश आर्यनं 43 धावा केल्या. त्यानंतर प्रभसिमरन सिंगनं 26 चेंडूंमध्ये शानदार 76 धावा करुन तोच वेग कायम ठेवला. सामन्यात एका टप्प्यावर पंजाब किंग्सनं 201 धावांत चार गडी गमावले होते. कर्णधार श्रेयस अय्यरनं शशांक सिंगसोबत पाचव्या विकेटसाठी 64 धावांची भागीदारी रचली आणि सात चेंडू शिल्लक असताना विजय मिळवून दिला. श्रेयस अय्यरनं 36 चेंडूंमध्ये नाबाद 71 धावा केल्या, तर शशांक सिंगनंही नाबाद 16 धावा केल्या. पावसामुळं एक सामना रद्द झाल्यानं, पंजाब किंग्सचा सात सामन्यांमधील हा सहावा विजय आहे.
आयपीएल इतिहासातील 5 सर्वोच्च धावांचा पाठलाग :
- 265/4 - पंजाब किंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (2026)
- 262/2 - पंजाब किंग्स विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स (2024)
- 247/2 - सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध पंजाब किंग्स (2025)
- 230/4 - रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर विरुद्ध लखनौ सुपरजायंट्स (2025)
- 224/6 - राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (2020)
