IPL 2026: श्रेयस अय्यरला सलग दुसऱ्यांदा ठोठावला दंड; स्पर्धेत खेळण्यावर बंदी येणार?
Published : April 4, 2026 at 3:27 PM IST
चेन्नई Shreyas Iyer Fined : आयपीएल 2026 मध्ये सलग दुसऱ्या विजयाच्या शोधात असलेल्या पंजाब किंग्सला मोठा धक्का बसला आहे. संघानं उत्कृष्ट कामगिरी करत चेन्नई सुपर किंग्सला पराभूत केलं असलं तरी, धीम्या गतीनं षटकं टाकण्याच्या नियमाचं उल्लंघन केल्यामुळं त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यरला मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या हंगामात पंजाब किंग्सनं धीम्या गतीनं षटकं टाकण्याच्या नियमाचं उल्लंघन करण्याची ही दुसरी वेळ होती. त्यामुळंच कर्णधार श्रेयस अय्यरला मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसंच इम्पॅक्ट प्लेअरसह संपूर्ण प्लेइंग इलेव्हनला धीम्या गतीनं षटकं टाकण्याच्या नियमाचं उल्लंघन केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे.
- Iyer has been penalised 24 Lakhs for maintaining slow overrate.
Rest of the PBKS XI including the impact player fined 6 Lakhs (or 25% match fees).
कर्णधारासह संघाला दंड : खरं तर आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.22 नुसार, चालू हंगामात त्याच्या संघानं धीम्या गतीनं षटकं टाकण्याच्या नियमाचं उल्लंघन करण्याची ही दुसरी वेळ होती. परिणामी, कर्णधाराला 24 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला. तसंच इम्पॅक्ट प्लेअरसह प्लेइंग इलेव्हनमधील उर्वरित खेळाडूंना 6 लाख रुपये किंवा त्यांच्या संबंधित सामना शुल्काच्या 25 टक्के, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तो दंड ठोठावण्यात आल्याचं वृत्त क्रिकबझनं दिली आहे. जर पंजाबनं या हंगामात धीम्या गतीनं षटकं टाकण्याच्या नियमाचं उल्लंघन पुन्हा केलं, तर अय्यरवर एका सामन्याची बंदी घातली जाईल आणि 30 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल.
श्रेयस अय्यरवर बंदी येणार? : जरी पंजाबनं या हंगामात दुसऱ्यांदा धीम्या षटकांच्या नियमाचं उल्लंघन केलं असलं तरी, अय्यरवर कोणतीही बंदी घातली जाणार नाही. भविष्यातील सामन्यांमध्ये संघानं पुन्हा या नियमाचं उल्लंघन केलं तरीही त्यांच्यावर बंदी घातली जाणार नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे 2025 च्या हंगामापूर्वी आयपीएलनं नियमांमध्ये केलेला एक महत्त्वपूर्ण बदल. स्पर्धेनं आता एका हंगामात तीन वेळा षटकांच्या नियमाचं उल्लंघन केल्याबद्दल कर्णधारांवर एका सामन्याची बंदी घालण्याचा पूर्वीचा नियम रद्द केला आहे. आता शिक्षा केवळ दंड आणि सामन्यादरम्यान मैदानावर काही निर्बंध घालण्यापुरती मर्यादित आहे.
In GT match Iyer Fined 12 lakh Now 24 lakh 🙄pic.twitter.com/a0fS617vaw
पंजाबचा चेन्नईवर विजय : सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, पंजाब किंग्सनं उत्कृष्ट कामगिरी करत चेन्नई सुपर किंग्सला 5 गडी राखून पराभूत केलं आणि या हंगामातील आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला. प्रथम फलंदाजी करताना, चेन्नईनं 20 षटकांत 5 गडी गमावून 209 धावांची मजबूत धावसंख्या उभारली. युवा फलंदाज आयुष म्हात्रेनं 43 चेंडूंमध्ये 73 धावांची शानदार खेळी केली, तर कर्णधार ऋतुराज गायकवाडनं 22 चेंडूंमध्ये 28 धावा केल्या. त्या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 96 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी करुन संघाला मजबूत स्थितीत आणलं. सरफराज खाननंही 12 चेंडूंमध्ये 32 धावांची वेगवान खेळी केली, तर शिवम दुबे 27 चेंडूंमध्ये 45 धावांवर नाबाद राहिला.
अय्यरची कर्णधाराला साजेशी खेळी : 210 धावांचं लक्ष्य गाठताना, पंजाब किंग्सनं आक्रमक फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं आणि केवळ 18.4 षटकांत 5 गडी गमावून लक्ष्य पूर्ण केलं. कर्णधार श्रेयस अय्यरनं 29 चेंडूंमध्ये शानदार 50 धावा करुन संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर प्रभसिमरन सिंगनं 43 धावांचं योगदान दिलं. मात्र या विजयाचा आनंद षटकांच्या संथ गतीमुळं झाकोळला गेला. आता पंजाब किंग्सला आगामी सामन्यांमध्ये केवळ आपली विजयी मालिका कायम ठेवावी लागणार नाही, तर मोठं नुकसान टाळण्यासाठी आपल्या षटकांच्या गतीकडेही विशेष लक्ष द्यावं लागेल.
